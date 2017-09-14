Люди, покупая лекарства с рук, слепо верят продавцам и подвергают себя опасности

Если раньше лекарства, на которые не было выдано разрешение на продажу и рецептурные лекарства можно было найти на некоторых рынках, то теперь продавцы таких медикаментов переехали в интернет.

Продавцам нелегальных лекарств в интернете гораздо проще организовать незаконную деятельность, найти новых покупателей, а также скрыть свою личность.

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