Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Люди, покупая лекарства с рук, слепо верят продавцам и подвергают себя опасности

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Panther Media / Scanpix / Z Jan

Люди не относятся критически к лекарствам, покупаемым с рук, и почти слепо верят незнакомым продавцам, подвергая свое здоровье опасности, пишет портал ERR Uudised.

Если раньше лекарства, на которые не было выдано разрешение на продажу и рецептурные лекарства можно было найти на некоторых рынках, то теперь продавцы таких медикаментов переехали в интернет.

Продавцам нелегальных лекарств в интернете гораздо проще организовать незаконную деятельность, найти новых покупателей, а также скрыть свою личность.

Читайте далее на сайте ERR Uudised.

Наверх