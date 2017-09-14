Фото: упавшая ветка повредила машину, город компенсирует расходы

Пресс-секретарь Пярнуской горуправы Герли Кыйв говорит, что они занимаются решением инцидента и город компенсирует полученные автомобилем повреждения.

По словам Кыйв, деревья на аллее на улице Николай проверяются как и по всему городу в соответствии с планом. Последний раз масштабно в этом районе ветки деревьев обрезали три года назад.