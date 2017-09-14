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Фото: упавшая ветка повредила машину, город компенсирует расходы

Rus.Postimees.ee
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Позавчера в Пярну на улице Николай упавшая крупная ветка повредила припаркованный у основной школы Ваналинна автомобиль. Люди в этом время в машине не находились и не пострадали, пишет Pärnu Postimees.

Пресс-секретарь Пярнуской горуправы Герли Кыйв говорит, что они занимаются решением инцидента и город компенсирует полученные автомобилем повреждения.

По словам Кыйв, деревья на аллее на улице Николай проверяются как и по всему городу в соответствии с планом. Последний раз масштабно в этом районе ветки деревьев обрезали три года назад.

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