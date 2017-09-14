Видео: посол Эстонии в Австралии проскакал на игрушечной лошадке

"Посол Эстонии в Австралии Андрес Унга оказал Финляндии поддержку в презентации праздничных мероприятий в честь 100-летия страны", - сообщил МИД в социальных сетях и приложил к записи видеоклип, где пять послов скачут на игрушечных лошадках.

В видеоклипе посол Финляндии Антти Ниемеля, посол Швеции Пер Альбергер, посол Норвегии Унни Клевстад, посол Дании Оле Нейструп и посол Эстонии Унга верхом на лошадках на палке перепрыгивают через препятствие.

В конце сентября посольство Финляндии проводит в Австралии мероприятие "Сумасшедшие финские игры" (Finnish Crazy Games), где наряду со скачками на лошадках на палке также предстоят состязания по ношению жен, скандинавской ходьбе и игре на воздушной гитаре. Выступление послов было задумано в качестве рекламы фестиваля.