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Видео: посол Эстонии в Австралии проскакал на игрушечной лошадке

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Посол Эстонии в Австралии вместе со своими коллегами из Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии принял участие в съемках видеоклипа, в котором высокопоставленные дипломаты, рекламируя столетие Финляндии, скачут на лошадках на палке, пишет rus.err.ee.

"Посол Эстонии в Австралии Андрес Унга оказал Финляндии поддержку в презентации праздничных мероприятий в честь 100-летия страны", - сообщил МИД в социальных сетях и приложил к записи видеоклип, где пять послов скачут на игрушечных лошадках.

В видеоклипе посол Финляндии Антти Ниемеля, посол Швеции Пер Альбергер, посол Норвегии Унни Клевстад, посол Дании Оле Нейструп и посол Эстонии Унга верхом на лошадках на палке перепрыгивают через препятствие.

В конце сентября посольство Финляндии проводит в Австралии мероприятие "Сумасшедшие финские игры" (Finnish Crazy Games), где наряду со скачками на лошадках на палке также предстоят состязания по ношению жен, скандинавской ходьбе и игре на воздушной гитаре. Выступление послов было задумано в качестве рекламы фестиваля.

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