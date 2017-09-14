Пациент заснял на видео пьяную медработницу

Молодой человек разместил в соцсети видеоролик, на котором запечатлено, что медработница Рижской Восточной Клинической больницы находилась явно в нетрезвом состоянии. Он пояснил, что был далеко не единственным свидетелем - женщину видели и другие пациенты больницы, а также ее коллеги.
Журналисты обратилась в медучреждение за комментарием, чтобы прояснить ситуацию, пишет Rus.Tvnet.
«Спасибо за информацию. Ситуация очень неприятная, однако в связи с текучкой кадров, особенно санитаров, и их низкими зарплатами не секрет, что они меняются достаточно часто, - говорит представительница больницы Айя Лиетиня. - Принимая нового работника, не всегда можно выяснить, что он имеет проблемы с алкоголем. Это недопустимо, следует незамедлительное увольнение, что в данном случае и произошло».
Видео смотрите здесь.