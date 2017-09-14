Пациент заснял на видео пьяную медработницу

Журналисты обратилась в медучреждение за комментарием, чтобы прояснить ситуацию, пишет Rus.Tvnet.

«Спасибо за информацию. Ситуация очень неприятная, однако в связи с текучкой кадров, особенно санитаров, и их низкими зарплатами не секрет, что они меняются достаточно часто, - говорит представительница больницы Айя Лиетиня. - Принимая нового работника, не всегда можно выяснить, что он имеет проблемы с алкоголем. Это недопустимо, следует незамедлительное увольнение, что в данном случае и произошло».

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