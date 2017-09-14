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В Пярну бушует штормовой ветер: улицы затопило, в домах отключалось электричество

Сильный ветер обещают по всей Эстонии!

Rus.Postimees.ee
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По данным метеослужбы Эстонии, сегодня днем скорость ветра в Пярну превысила отметку 20 м/с.

Из-за штормового ветра поднялся уровень воды как в море, так и в реке, поэтому некоторые прибрежные улицы Пярну затопило.

Под водой оказался весь пляж.

Сильный юго-западный ветер ожидается и ночью до 15 м/с, порывами до 20 м/с.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс, сегодня к спасателям три раза обращались в связи с последствиями сильного ветра. В Пярну на улице Парди на дорогу обрушился фонарный столб.

В волости Тахкуранна в поселке Выйсте и деревне Метсакюла спасатели убрали с дороги поваленные ветром деревья.

Днем из-за поваленных деревьев без электричества в Синди 3676 клиентов в промежуток времени с 15.18 до 15.22 остались без электричества. Некоторые неполадки, судя по карте на странице Elektrilevi, наблюдаются и в других частях Эстонии.

Напомним, что сегодня метеослужба Эстонии предупреждала об усилении ветра. Вечером и в ночь на пятницу юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 15 м/с, вблизи Рижского залива порывами до 20 м/с.

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