В Пярну бушует штормовой ветер: улицы затопило, в домах отключалось электричество

Из-за штормового ветра поднялся уровень воды как в море, так и в реке, поэтому некоторые прибрежные улицы Пярну затопило.

Под водой оказался весь пляж.

Сильный юго-западный ветер ожидается и ночью до 15 м/с, порывами до 20 м/с.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра Кристи Кайс, сегодня к спасателям три раза обращались в связи с последствиями сильного ветра. В Пярну на улице Парди на дорогу обрушился фонарный столб.

В волости Тахкуранна в поселке Выйсте и деревне Метсакюла спасатели убрали с дороги поваленные ветром деревья.

Днем из-за поваленных деревьев без электричества в Синди 3676 клиентов в промежуток времени с 15.18 до 15.22 остались без электричества. Некоторые неполадки, судя по карте на странице Elektrilevi, наблюдаются и в других частях Эстонии.

Напомним, что сегодня метеослужба Эстонии предупреждала об усилении ветра. Вечером и в ночь на пятницу юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 15 м/с, вблизи Рижского залива порывами до 20 м/с.