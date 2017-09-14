Фото: смотрите, как выглядит самая дешевая квартира в Старом городе Таллинна
14 сентября 2017 г., 19:49
Для покупки квартиры в Старом городе Таллинна надо быть миллионером или можно найти вариант и подешевле?
Портал Kodu выяснил, что самый дешевый вариант — квартира размером 51 квадратный метр и стоимостью 124 000 евро.
Дом в Старом городе. / KV.EE
Квартира находится на улице Лайя в закрытом дворе, в трехэтажном здании, в котором всего три квартиры.
На данный момент в квартире одна просторная комната, но, по словам продавца, из нее с легкостью можно сделать две комнаты.
Вход. / KV.EE
Потолок комнаты сделан из мощных былок, а на кухне — просто из камня. На полу керамическая плитка с электроподогревом.
По мнению нынешнего владельца, перед переездом нет необходимости в обязательном ремонте квартиры.
Кухня. / KV.EE
Как вам такая квартира?