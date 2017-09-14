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Фото: смотрите, как выглядит самая дешевая квартира в Старом городе Таллинна

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Для покупки квартиры в Старом городе Таллинна надо быть миллионером или можно найти вариант и подешевле?

Портал Kodu выяснил, что самый дешевый вариант — квартира размером 51 квадратный метр и стоимостью 124 000 евро.

Дом в Старом городе. / KV.EE

Квартира находится на улице Лайя в закрытом дворе, в трехэтажном здании, в котором всего три квартиры.

На данный момент в квартире одна просторная комната, но, по словам продавца, из нее с легкостью можно сделать две комнаты.

Вход. / KV.EE

Потолок комнаты сделан из мощных былок, а на кухне — просто из камня. На полу керамическая плитка с электроподогревом.

По мнению нынешнего владельца, перед переездом нет необходимости в обязательном ремонте квартиры.

Кухня. / KV.EE

Как вам такая квартира?

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