Фото: смотрите, как выглядит самая дешевая квартира в Старом городе Таллинна

Портал Kodu выяснил, что самый дешевый вариант — квартира размером 51 квадратный метр и стоимостью 124 000 евро.

Дом в Старом городе. / KV.EE

Квартира находится на улице Лайя в закрытом дворе, в трехэтажном здании, в котором всего три квартиры.

На данный момент в квартире одна просторная комната, но, по словам продавца, из нее с легкостью можно сделать две комнаты.

Вход. / KV.EE

Потолок комнаты сделан из мощных былок, а на кухне — просто из камня. На полу керамическая плитка с электроподогревом.

По мнению нынешнего владельца, перед переездом нет необходимости в обязательном ремонте квартиры.

Кухня. / KV.EE

Как вам такая квартира?