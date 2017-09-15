Тяжелое детство: голые, голодные, изможденные девочки сидели в комнате больше похожей на свинарник

Это история о несовершеннолетних, которым пришлось настрадаться в жизни. Поэтому некоторые обстоятельства останутся анонимными. Можно сказать лишь то, что все это произошло в Пярнумаа.

В 2014 году до волостных работников по защите детей начали доходить вызывающие обеспокоенность слухи о доме, где три сестры терпят насилие и постоянные пьянки взрослых. Мать детей и ее сожитель постоянно пили и скандалили, да таким образом, что в дело приходилось вмешиваться полиции.

Мать понимала, что тогдашнее сожительство отравляет атмосферу в доме и семья переехала к отцу двух старших дочерей. После появился новый сожитель, съехали в новый дом, но ничего не изменилось: соседи продолжали жаловаться.

Во время контрольной проверки полицейские по делам молодежи и работник по защите детей попали в квартиру, где что-то праздновали. Дома находились и дети. Девочки провели много времени под надзором бабушки.

В октябре 2015 года семье назначили опорное лицо. Под присмотром работников возникло ощущение, что семья может нормально жить. В квартире сделали ремонт, дом был теплым, и дети ухоженными. Поскольку ситуация улучшилась, услуги опорного лица оказывать прекратили.

В прошлом году посещение дома показало, что праздники возобновились и дети постоянно находились дома одни под надзором старшей, 13-летней дочери, но и она при каждой возможности старалась убежать к бабушке.

В это время мать была настроена враждебно по отношению к пытавшимся ей помощь социальным работникам и сотрудникам службы защиты детей. Однажды она прислала SMS: «Мы не хотим, чтобы к нам домой приходил чужой человек. Мы справимся сами».

В итоге забрезжил луч надежды: с матерью удалось поговорить и убедить ее встать на учет в Кассу страхования от безработицы. Женщина пообещала ходить на курсы работников по обслуживанию клиентов.

Когда волостные работники начали выяснять, как мать семейства учится, оказалось, что учитель удалил ее из списков, поскольку на учебу она не приходила.

В октябре прошлого года выяснилось, что пяти- и трехлетняя девочки находятся запертыми дома одни, а с матерью никак не связаться. Дети просили позвонить матери и позвать ее домой, но целый день и ночь были вынуждены провести одни.

На следующее утро местный социальный советник и работник по защите детей пришли в дом уже с полицией. Дверь им не открыли, но они все же решили войти в квартиру. Из-за описанной выше картины, которую они застали внутри, Департамент социального страхования в тот же день принял решение об изъятии детей из семьи, поскольку они находились в крайней опасности.

Руководитель Лыунаского регионального отделения Департамента социального страхования Ирье Таммелехт отметила, что речь идет о радикальной помощи. Так делают, если ситуация дома может быть опасна для здоровья или жизни ребенка.