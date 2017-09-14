Фото: найден самый невезучий в мире путешественник

На протяжении последних 10 лет Пейдж выбирает для путешествий экзотические направления, однако везде его преследуют неудачи. Например, во время поездки по Бирме его поезд сошел с рельсов, и англичанин застрял на 36 часов, пишет Lenta.ru.

На одном из необитаемых островов у Борнео все его запасы еды были съедены ящерицами. В Индии Пейджа атаковала корова, во время восхождения на Эверест он подхватил лямблиоз — паразитарную инфекцию пищеварительной системы.

Во время поездки в Чернобыль в 2015 году он попал на протестную акцию, где его заставили удалить все фото с камеры.

Пейдж отметил, что его девушка Элис считает, что для спокойного отдыха им просто стоит выбирать менее экстремальные направления, отдав предпочтение, например, спокойному пляжному отдыху.