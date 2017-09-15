Северная Корея запустила очередную ракету: японцев пригласили в укрытия

По данным японского телеканала NHK, ракета двигалась в сторону Тихого океана и, перелетев территорию Японии, упала примерно в 2000 километрах к востоку от острова Хоккайдо. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, пишет DW.com.

Японские власти в связи с пуском выпустили экстренное предупреждение для жителей северо-востока страны. При падении ракеты никто не пострадал.

Несмотря на санкции

Это уже шестой раз, когда КНДР запускает ракету над японской территорией. И первый пуск с тех пор, как Совбез ООН ввел новые санкции против Пхеньяна.

По данным агентства Reuters, Совбез ООН обсудит очередной ракетный тест КНДР на экстренном заседании в пятницу, 15 сентября. Оно будет проведено по инициативе США и Японии.

В начале сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Южная Корея запустила две баллистические ракеты в ответ на пуск со стороны КНДР

Как стало известно, южнокорейские военные в пятницу запустили две баллистические ракеты "Хёнму-2" в ответ на очередные испытания в КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

"Пуски были произведены из района, прилегающего к западной части межкорейской границы, спустя шесть минут после взлета северокорейской ракеты", - отмечается в сообщении.

Как отчитались в Сеуле, одна из ракет "Хёнму-2" пролетела 250 км и точно поразила цель, расположенную на удалении 250 км в Японском море. На таком же расстоянии от района проведения учений находится международный аэропорт Пхеньяна - Сунан, из района которого был осуществлен запуск. Пуск второй южнокорейской ракеты был неудачным, она упала в море вскоре после взлета, сообщает Newsru.com.

В Минобороны подчеркнули, что ответные пуски были произведены в момент, пока северокорейская ракета еще находилась в полете. "Это свидетельствует о возможностях немедленного ответа Сеула на провокации Севера ", - отмечается в сообщении.

В свою очередь президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назвал невозможным ведение диалога с КНДР и пригрозил ее полным уничтожением. Об этом лидер страны заявил в ходе заседания в Сеуле Совета национальной безопасности. "В случае, если Северная Корея предпримет провокации против Юга или нашего союзника (США), мы располагаем достаточными силами для того, чтобы уничтожить (Север) до такой степени, что он никогда не сможет оправиться", - отметил президент.

Слабость санкций и ответ Ким Чен Ына

Ракетный запуск можно рассматривать как реакцию КНДР на новые санкции, принятые Совбезом ООН в понедельник. Новые ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Также были введены ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей в течение всего 2018 года и последующих лет.

Кроме того, резолюция запрещает странам-членам ООН выдавать разрешение на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклеаризации.

С учетом того, что в процессе обсуждения шла речь о полном запрете импорта нефти в Северную Корею, многие наблюдатели сочли санкции излишне мягкими. Особенно с учетом того, что они стали реакцией на мощнейшее ядерное испытание КНДР. В Пхеньяне после взрыва 3 сентября объявили об успешном испытании водородной бомбы.