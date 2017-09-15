Автомобиль перевернулся на крышу: в машине находилось трое мужчин с признаками алкогольного опьянения

В четверг, 14 сентября, около 21.46 в волости Вара Тартуского уезда на 15-ом километре шоссе Аовере – Калласте – Омедуa автомобиль выехал с дороги и перевернулся на крышу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.