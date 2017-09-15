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Автомобиль перевернулся на крышу: в машине находилось трое мужчин с признаками алкогольного опьянения

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

В четверг, 14 сентября, около 21.46 в волости Вара Тартуского уезда на 15-ом километре шоссе Аовере – Калласте – Омедуa автомобиль выехал с дороги и перевернулся на крышу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Отмечается, что в автомобиле Volkswagen Passat находилось трое мужчин (22, 26 и 28 лет) с признаками алкогольного опьянения.

Пострадавших доставили в Клинику Тартуского университета. Личность водителя устанавливается.

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