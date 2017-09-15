Сенсация: Словения стала первым финалистом Евробаскета-2017
15 сентября 2017 г., 07:36
Сборная Словении стала первым финалистом проходящего в Турции чемпионата Европы по баскетболу.
Накануне поздно вечером в полуфинальном поединке словенцы одержали сенсационную победу на Испанией - 92:72, передает rus.err.ee.
Словения впервые в своей истории пробилась в финал Евробаскета, а до этого лучшим результатом команды были четвертое место в 2009 году.
Соперник Словении в борьбе за трофей определится сегодня вечером в результате поединка между сборными России и Сербии, который начнется начнется в 21:30.
Финал Евробаскета лишь во второй раз за последние 10 лет пройдет без Испании.