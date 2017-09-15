Неприятный сюрприз: полиция запретила Евроакадемии принимать зарубежных студентов

На этой неделе терпению Департамента полиции и погранохраны пришел конец, поскольку частный вуз продолжал принимать студентов из третьих стран на подозрительно простых условиях. Теперь ни один из зарубежных абитуриентов не сможет получить вид на жительство.

Деятельность Евроакадемии на протяжении многих лет находилась под пристальным вниманием миграционных чиновников. Подозрения вызывал тот факт, что в учебное заведение чаще всего стремились попасть проживающие за пределами Шенгенской зоны люди. Ситуация усугублялась тем, что вступительные экзамены, проводимые вузом, оставляли желать лучшего.

В Департаменте полиции и погранохраны решили, что пока Евроакадемия не изменит процесс приема студентов, ни один из зарубежных абитуриентов не сможет получить вид на жительство.

В ходе разных проверок в Евроакадемии были выявлены разные нарушения. Например, в вуз зачисляли студентов, которые не могли связать и двух слов на английском языке, хотя учебное заведение якобы требовало знание английского хотя бы на уровне B2. Нередко у приехавших на учебу граждан третьих стран отсутствовали денежные средства, необходимые для проживания в Эстонии. Некоторые из ходатаев не могли толком объяснить, что и где они планируют изучать.

Поскольку собеседования с потенциальными студентами проводились посредством Skype, полиция заподозрила, что в видеоконференции участие мог принимать один человек, а в Эстонию приезжал кто-то другой.

Департамент полиции и погранохраны договорился с Евроакадемией о том, что во время собеседования по Skype учебное заведение будет делать запись беседы, а также снимок с экрана, чтобы в случае возникновения каких-либо подозрений было бы проще установить личность того или иного человека.

В то же время Евроакадемия не очень-то стремилась выполнять условия договора. Снимки с экрана делались, но в полицию их никто не передавал. А вместо видеозаписи беседы по Skype полиции отправляли лишь файл, содержавший звуковую дорожку, с помощью которой было невозможно установить, с кем именно велась беседа.

В полиции отметили, что при прослушивании звуковых файлов нередко складывалось впечатление, что представитель вуза и абитуриент просто не понимали друг друга. "Задавались самые элементарные вопросы, чтобы получить хоть какой-то ответ. Это дает нам повод усомниться в том, что оценка языковых навыков студентов была достаточной", - сообщили в департаменте полиции и погранохраны. В Евроакадемии на критику ответили тем, что вуз не компетентен определять уровень знания языка.

Так, 28 марта полицейские пригласили на беседу зарубежного абитуриента Абдула (имя изменено - Ред.), желавшего изучать экономику и бизнес-менеджмент. И все бы ничего, если бы не один важный нюанс: Абдул планировал учиться на руском языке, но при общении с представителями полиции он лишь смог ответить, что ничего не понимает. Неделей позже Евроакадемия прислала в Департамент полиции и погранохраны документ, где говорилось, что студент складно говорит на русском, а также он хорошо справился с письменным тестом.

Студенты с не самым лучшим знанием русского языка были обнаружены и на других факультетах.

Интересный случай произошел 31 марта этого года, когда в Таллиннском аэропорту задержали прибывшую в Эстонию девушку, имевшую вид на жительство, позволявший ей учиться в Евроакадемии. Проверка показала, что последние семь месяцев студентка находилась за пределами Шенгенской зоны. Лекции вместо нее посещал кто-то другой. Стражи порядка аннулировали вид на жительство нарушительницы.

Поскольку Евроакадемия продолжала вести сомнительную деятельность, чаша терпения Департамента полиции переполнилась. Было решено, что вуз не сможет больше принимать студентов из третьих стран.

Судьба студентов, приступивших к учебе в сентябре, теперь под вопросом. Им либо придется в срочном порядке покинуть Эстонию, либо поступить в какой-то другой местный вуз.

Несмотря на неоднократные запросы, ректор Евроакадемии Юри Мартин не захотел отвечать на вопросы Postimees. Поэтому сейчас сложно сказать, что вуз планирует делать для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.