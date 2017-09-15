В Гарварде вручили Шнобелевские премии - за исследования о жидких котах и музыкальном инструменте диджериду

В результате Шнобелевская премия мира досталась швейцарской группе ученых под руководством доктора Майло Пьюэна из Цюрихского университета. Они доказали, что игра на музыкальном духовом инструменте австралийских аборигенов диджериду помогает избавиться от храпа и способствует здоровому сну. По словам Пьюэна, это можно объяснить тем, что игра на диджериду значительно укрепляет верхние дыхательные пути, пишет Newsru.com.

Марк-Антуан Фарден. / Gretchen Ertl/REUTERS

Премией по физике был награжден французский исследователь Марк-Антуан Фарден, который изучал, могут ли кошки быть "жидкими" и "твердыми". Он проанализировал многочисленные фотографии в интернете, на которых кошки сидят в раковинах, бокалах, вазах и ведрах, равномерно распределяясь телом по всему их объему. Победитель Ig Nobel использовал математические формулы, чтобы доказать, что взрослые кошки "растекаются" по емкости быстрее, чем молодые животные и котята.

Премию в области экономики получили австралийцы Мэттью Роклофф и Нэнси Грир, которые выяснили, что игроки в казино склонны делать более высокие ставки после того, как подержат в руках крокодила или другое опасное животное. По их словам, мозг в таком случае ошибочно воспринимает нервное возбуждение от осознания угрозы как сигнал, свидетельствующий, что игроку повезет и он может рассчитывать на крупный выигрыш.

Ig Nobel по анатомии был вручен британцу Джеймсу Хиткоуту, который выяснил, что после 30 лет уши человека начинают увеличиваться в размерах примерно на 2 мм каждое десятилетие.

Награды также удостоились французские нейробиологи, доказавшие, что в мозгу у некоторых людей существует особая область, которая вызывает отвращение к запаху и вкусу сыра. Кроме того, Шнобелевскую премию получили итальянские ученые, выяснившие, что многие идентичные близнецы не могут различить друг друга на фотографиях.

Шнобелевская премия, известна также как Антинобелевская, была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований" за достижения, которые сначала заставляют смеяться, но потом могут помочь мыслить нестандартно. С 1999 года премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно.

Награды победители обычно получают из рук нобелевских лауреатов. В этом году вручали премии лауреаты Нобелевской премии Эрик Маскин (экономика, 2007), Оливер Харт (экономика, 2016) и Рой Глаубер (физика, 2005).