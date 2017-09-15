Глава МИД Финляндии: за освобожденную в Афганистане финку не платили выкуп

Как сообщает Yle, глава финского внешнеполитического ведомства Тимо Сойни заявил, что Финляндия не платила выкуп за освобожденную работницу гуманитарной организации "Корпус милосердия" (Operation Mercy). По его словам, Суоми никогда не платит деньги в таких ситуациях, так как это обычная практика международного сообщества, пишет fontanka.fi.

Он рассказал, что уже успел поговорить с освобожденной женщиной по телефону. Она находится в хорошем состоянии и ее обследуют врачи. Пока не ясно, когда она сможет вернуться в Финляндию, но МИД работает над этим вопросом, заверил Сойни.