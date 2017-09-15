Глава МИД Финляндии: за освобожденную в Афганистане финку не платили выкуп

На внеплановой пресс-конференции в Вашингтоне министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни раскрыл некоторые подробности операции по освобождению гражданки Финляндии, которую афганские боевики похитили в мае.
Как сообщает Yle, глава финского внешнеполитического ведомства Тимо Сойни заявил, что Финляндия не платила выкуп за освобожденную работницу гуманитарной организации "Корпус милосердия" (Operation Mercy). По его словам, Суоми никогда не платит деньги в таких ситуациях, так как это обычная практика международного сообщества, пишет fontanka.fi.
Он рассказал, что уже успел поговорить с освобожденной женщиной по телефону. Она находится в хорошем состоянии и ее обследуют врачи. Пока не ясно, когда она сможет вернуться в Финляндию, но МИД работает над этим вопросом, заверил Сойни.
Напомним, что 37-летнюю гражданку Финляндии похитили в Афганистане в мае этого года. Поисками финки занимались местные власти и оборонительные силы Финляндии. Похитители опубликовали в социальных сетях видео, на котором запечатлена гражданка Финляндии. С 2001 года в Афганистане были похищены около ста граждан стран Запада.