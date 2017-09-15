Замедление роста цен на таллиннские квартиры во втором квартале было ожидаемым

Если в первом квартале этого года доступность квартир немного ухудшилась в силу быстрого роста цен на недвижимость, то по состоянию на конец второго квартала рост цен на недвижимость замедлился до 6,3%, уверен экономист Swedbank Сийм Искюлл.

При этом рост нетто-зарплаты жителей столицы ускорился во втором квартале до 7,1 процента. Замедление роста цен на жилье было ожидаемым, поскольку закончилось временное оживление, связанное со структурой сделок и базовым эффектом. В начале года в центре города были завершены два новых девелоперских проекта с ценами выше средних, в результате чего в январе рост цен на квартиры в центре достиг 22%. Во втором квартале этого года рост цен на квартиры в центре города составил всего 5% в годовом исчислении.

Новое жилье продолжает поступать

Так, за первый и второй кварталы текущего года примерно 600 новых квартир получили разрешение на эксплуатацию. Интерес к новым проектам у фирм, занимающихся развитием недвижимости, также увеличился по сравнению с прошлым годом. Если в 2016 году разрешение на строительство в Таллинне было выдано для строительства 2200 квартир, то за первые шесть месяцев этого года этот показатель уже превысил 2000.

Умеренный рост жилищных кредитов

Остаток по жилищным кредитам продолжает расти и в июле увеличился до 6,4% в годовом исчислении. В условиях быстрого экономического роста и низких процентных ставок по кредитам это можно считать относительно умеренным и ожидаемым. Европейский центробанк, по нашим оценкам, начнет поднимать свою базовую процентную ставку только в начале 2019 года, поэтому, по крайней мере на ближайшее время, можно ожидать сохранения низких процентных ставок.

Стабильность роста цен

Ожидается, что в этом году реальный рост заработной платы замедлится, поскольку немного замедлится ее номинальный рост, а потребительские цены вырастут боле чем на 3%. Благодаря налоговым изменениям реальный рост заработной платы в следующем году вновь ускорится, поэтому финансовые возможности у людей улучшатся. И, несмотря на то, что значительная часть повысившейся покупательной способности, очевидно, будет направлена на потребление, она может способствовать и росту интереса к недвижимости. При этом ожидается, что предложений будет достаточно, чтобы рост цен оставался на уровне, близком к нынешнему.

В Риге и Вильнюсе доступность жилья улучшилась

Согласно индексу Swedbank, во втором квартале текущего года доступность квартир в Риге и Вильнюсе улучшилась. В Вильнюсе рост цен на квартиры, так же как и рост нетто-зарплаты, по сравнению с прошлым кварталом остался на среднем уровне, и более чем 10-процентный рост зарплаты, сохранив тенденцию, превысил 8-процентный рост цен на квартиры. В Риге рост цен на квартиры замедлился до 6,8 процента, а рост нетто-зарплаты ускорился более чем до 7% в годовом исчислении. Среди столиц стран Балтии самое доступное жилье во втором квартале было по-прежнему в Риге.

*При расчете индекса доступности жилья в странах Балтии Swedbank берет за основу семью с доходом в 1,5 средней нетто-зарплаты, желающую приобрести квартиру площадью 55 м². Под доступностью подразумевается ситуация, когда возвратные платежи по взятому на 30 лет жилищному кредиту с 15-процентным самофинансированием составляют 30% нетто-зарплаты семьи.