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Эстонский футболист Хенрик Оямаа не подошел болгарскому клубу

Sports.ee
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Хенрик Оямаа в матче за сборную Эстонии. | ФОТО: Toomas Huik

Нападающий сборной Эстонии по футболу Хенрик Оямаа не сумел заключить контракт с клубом "Берое", выступающим в высшей лиге чемпионата Болгарии.

"Стало ясно, что "Берое" не предложит контракт Хенрику Оямаа. Футболист был на просмотре и тренировался с клубом в течение недели. Тренерский штаб и руководство клуба благодарны игроку за проявленный профессионализм и желают ему успеха в будущем", - говорится в комментарии на официальном сайте "Берое".

В случае подписания контракта с "Берое" он стал бы вторым эстонским легионером в истории этого клуба - с 2005 по 2007 год в команде из города Стара-Загора выступал эстонский полузащитник Эдуард Ратников, пишет rus.err.ee.

Профессиональную карьеру Оямаа начал в Англии, подписав в июне 2009 года соглашение сроком на один год с "Дерби Каунти", однако за первую команду он так и не сыграл ни одного матча.

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