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На территории спецшколы жестоко надругались над несовершеннолетней: полиция подозревает двух девочек

Rus.Postimees.ee
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Спецшкола в Каагвере, которая носит название «Образовательная коллегия Маарьямаа». | ФОТО: Margus Ansu

Несколько недель назад на территории спецшколы в Каагвере, которая носит название «Образовательная коллегия Маарьямаа», жестоко надругались над несовершеннолетней. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Полиция подозревает в совершении насильственных действий сексуального характера двух девочек, которые учатся в той же школе.

По данным работающего в спецшколе Каагвере источника Tartu Postimees, предполагаемое преступление было совершено 31 августа или 1 сентября. По предварительным данным, две девочки применили сексуальное насилие в отношении третьй. Пострадавшую пришлось отвести в женскую клинику. Позже полиция задержала двух подозреваемых.

Начато уголовное производство, которым занимается полицейская служба защиты детей, а руководит - Лыунаская окружная прокуратура. Подозреваемые были допрошены, их подозревают в совершении преступления сексуального характера, подтвердил советник по прессе Лыунской окружной прокуратуры Каури Синкявичюс. Он добавил, что с разрешения суда две девочки находятся под стражей.

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