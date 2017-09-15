На территории спецшколы жестоко надругались над несовершеннолетней: полиция подозревает двух девочек

По данным работающего в спецшколе Каагвере источника Tartu Postimees, предполагаемое преступление было совершено 31 августа или 1 сентября. По предварительным данным, две девочки применили сексуальное насилие в отношении третьй. Пострадавшую пришлось отвести в женскую клинику. Позже полиция задержала двух подозреваемых.

Начато уголовное производство, которым занимается полицейская служба защиты детей, а руководит - Лыунаская окружная прокуратура. Подозреваемые были допрошены, их подозревают в совершении преступления сексуального характера, подтвердил советник по прессе Лыунской окружной прокуратуры Каури Синкявичюс. Он добавил, что с разрешения суда две девочки находятся под стражей.