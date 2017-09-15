В Таллинне начинается неформальная встреча министров стран ЕС

В первой половине дня пройдет встреча министров еврогруппы – стран, которые ввели в обращение евро. После этого последует встреча президентов центробанков и министров всех стран-членов ЕС, где будет обсуждаться тема использования финансовых средств ЕС для укрепления еврозоны.

В субботу министры сосредоточатся на теме необходимости модернизации налоговой системы ЕС вследствие развития цифровой экономики. Также на повестке дня – тема устойчивого и экономически эффективного развития информационных систем таможенного союза ЕС.

«Евро является единой валютой для 340 миллионов человек в 19 государствах, и после выхода Великобритании из ЕС еврозона будет составлять 85 процентов ВВП Евросоюза. Уже сейчас евро оправдало себя, привнеся более стабильные цены и низкие процентные ставки, а также более низкие расходы на осуществление сделок и риски связанные с валютой. Также во имя максимального использования потенциала еврозоны требуется еще многое сделать», - отметил министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте.

В качестве второй темы в пятницу обсудят применение инновационных решений в финансовом секторе — FinTech. «Конечно, нужно использовать решения 21-го века и в развитии консервативного финансового сектора. Важно, чтобы решения были бы безопасны для потребителей. Мы должны прояснить, насколько требуется регулирование области FinTech, а также единые правила помогли бы улучшить конкурентоспособность ЕС в этой области», - отметил Тынисте.

В субботу министры сосредоточатся на том, как модернизировать налоговую систему таким образом, чтобы она учитывала развитие цифровой экономики. «Каждый день возникают новые бизнес-модели, которые основываются на цифровой экономике. В тоже время правила налогообложения остались в прошлом веке, и мы постоянно оставляем себя без значительной части налоговых поступлений – денег, которые нам нужны для вклада в развитие общества. Настало время привести налоговую систему в соответствие с современными реалиями, и дать возможность предприятиям из сферы цифровых технологий тоже внести свой вклад в развитие общества наравне с традиционными предприятиями», - говорит Тынисте.

Он отметил, что в субботу он хотел бы услышать об опыте стран-членов ЕС в области цифровой экономики и достичь общего понимания, которое будет представлено в конце года Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Второй темой обсуждения в субботу станет развитие инфосистем таможенного союза ЕС. «Важно найти наиболее экономически выгодные и устойчивые решения для развития информационных систем таможенного союза. Очевидно, что ключ к решению этого вопроса в том, чтобы 28 стран не начали бы разрабатывать свою систему, а все вместе централизовано», - отмечает Тынисте.

Темы, обсуждаемые на неформальной встрече министров экономики и финансов, очень плотно связаны с приоритетами председательства Эстонии в Совете ЕС, в основном вопросы о развития цифровой экономики и цифрового рынка.