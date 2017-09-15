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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Рим за 173 евро!

Rus.Postimees.ee
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Фонтан Треви в Риме. | ФОТО: /Daniele Leone/LaPresse

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Рим начиная со 173 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тронхейм начиная со 122 евро

Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 473 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Мьянму начиная с 529 евро

Туда-обратно из Риги на Гран-Канарию начиная с 94 евро

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