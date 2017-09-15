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Обратите внимание! Сегодня снова изменится организация движения на перекрестке в Хаабрести

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Sander Ilvest

Сегодня начинается второй этап строительства виадука на Палдиском шоссе, в связи с чем меняется организация движения на транспортной развязке в Хааберсти.

Транспорт будет допущен на частично отстроенную новую круговую развязку, въезд в город по Палдискому шоссе, начиная с топливозаправки Euroil, будет перенесен на уже завершенный участок дороги. Временный въезд на территорию автосалона United Motors выводится на улицу Раннамыйза. Перенаправляется движение с улицы Эхитаяте-теэ на Палдиское шоссе - оно пойдет по улице Ыйсмяэ-теэ. Под опалубкой строящегося виадука действует габаритное ограничение по высоте - 4,5 метра.

В субботу, 16 сентября, и воскресенье, 17 сентября, в районе перекрестка будут проводиться работы по подсоединению ливневого коллектора, что приведет к перекрытию улицы Раннамыйза. Объезд организуется по улицам Хааберсти, Мяэкыртси и Каэравялья.

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