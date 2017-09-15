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Фото читателя: только взгляните на цены на пиво в Польше, а потом сравните их с нашими!

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Rus.Postimees.ee
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Цены на светлое пиво Budweiser в Польше. | ФОТО: Postimees.ee lugeja foto

Читатель Postimees прислал в редакцию фотографию, на которой видно, что в Польше светлое пиво Budweiser (0,5 л) стоит 2,48 злотых, то есть около 0,58 евро. В Эстонии же оно стоит в несколько раз дороже, пишет Tarbija24.

В Эстонии в интернет-магазине Maxima такая же бутылка пива стоит 1,39 евро, то есть почти в два с половиной раза дороже. В интернет-магазине Selver цены еще выше. Там полулитровая бутылка Budweiser стоит 2,19 евро, то есть почти в 3,8 раза дороже, чем в Польше.

Цена Budweiser в Эстонии, интернет-магазин Maxima. Фото: Maxima Eesti OÜ

Цена Budweiser в Selver. Фото: домашняя страница Selver AS

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