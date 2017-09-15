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Выбежавший на дорогу лось отправил пассажирку машины в больницу

BNS
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Попавший в объектив фотографа лось. | ФОТО: Lenno Põder

Рано утром в пятницу в Тартумаа автомобиль столкнулся с лосем, в результате пострадал и человек.

В 5.46 в центр тревоги поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и лося в деревне Ныгиару волости Ныо. Спасатели достали пострадавшую женщину из аварийного автомобиля, а скорая помощь доставила ее в больницу, сообщил Лыунаский спасательный центр.

Погибшего лося удалили с проезжей части, о чем посредством инфотелефона инспекции окружающей среды 1313 проинформировали местных охотников.

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