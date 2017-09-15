Galaxy Note 8, или Как Samsung поборол "взрывоопасность"

Взвесив все за и против, Samsung отозвал всю серию, несмотря на протесты многочисленных поклонников "семерки". Ситуация была настолько шокирующей, что корейцы даже подумывали и вовсе прекратить производство серии. К счастью, так далеко дело не зашло, и недавно Samsung представил уже Note 8, который, конечно же, оказался в центре внимания.

Как тестируют новую модель

Для обеспечения безопасности новой модели Samsung построил четыре новых тестовых лаборатории, в которых разместились 700 инженеров. Кроме того, фирма оплатила работу трех независимых компаний, специализирущихся на проведении тестов. Они провели в лабораториях четыре месяца, протестировав более 200 000 телефонов и отдельно 30 000 аккумуляторов. Samsung разработал для проверки аккумуляторов 8-этапный процесс. Если хотя бы один аккумулятор из готовой партии не проходит проверку хотя бы по одному критерию, вся партия отправляется на переработку! Благодаря этой системе проверки ежемесячно отбраковывается до 3% аккумуляторов.



Как проходит 8-этапный процесс проверки и по каким критериям отбраковывают аккумуляторы, читайте на портале Digitark.