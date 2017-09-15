В метро Лондона произошел взрыв

В метро Лондона утром 15 сентября произошел взрыв. Как сообщает газета Sun со ссылкой на соцсети, сдетонировала сумка в поезде, который двигался по линии Дистрикт. Полиция стягивается к станции Парсонс-грин.
Состав, в котором произошел взрыв, загорелся. К месту инцидента приехали пожарные и полиция. Причины взрыва пока неясны. Женщина, которая находилась в поезде, сказала, что другие пассажиры говорили о взорвавшейся бомбе, пишет Newsru.com.
По словам корреспондента издания Metro, люди серьезно пострадали, у некоторых обожжены лица и волосы. Пассажиров с платформы эвакуировали. Несколько станций на District Line закрыли. Сообщение о пожаре в поезде метро поступило в 08:21 по местному времени (10:21 по Таллинну).
#AHORA Explosión en #Metro de #Londres en Parsons Green deja varios heridos https://t.co/9FGmGAcVVa #ParsonsGreen pic.twitter.com/B7qAUq5R2o— Henry A. Pinto (@hapinto2) September 15, 2017
Местная полиция сообщила, что знает об опубликованных в соцсетях сообщениях о происшествии в метро. «Мы предоставим факты, когда сможем — наша информация должна быть точной», — написали в твиттере полиции.
#ParsonsGreen update: Passengers injured after 'blast' on District line Tube train https://t.co/juUcuqCn1r pic.twitter.com/UdwolzaAMh— The Telegraph (@Telegraph) September 15, 2017
Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1— Andy Webb (@andyjohnw) 15 сентября 2017 г.