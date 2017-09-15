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В метро Лондона произошел взрыв

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Rus.Postimees.ee
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В метро Лондона утром 15 сентября произошел взрыв. Как сообщает газета Sun со ссылкой на соцсети, сдетонировала сумка в поезде, который двигался по линии Дистрикт. Полиция стягивается к станции Парсонс-грин.

Состав, в котором произошел взрыв, загорелся. К месту инцидента приехали пожарные и полиция. Причины взрыва пока неясны. Женщина, которая находилась в поезде, сказала, что другие пассажиры говорили о взорвавшейся бомбе, пишет Newsru.com.

По словам корреспондента издания Metro, люди серьезно пострадали, у некоторых обожжены лица и волосы. Пассажиров с платформы эвакуировали. Несколько станций на District Line закрыли. Сообщение о пожаре в поезде метро поступило в 08:21 по местному времени (10:21 по Таллинну).

Местная полиция сообщила, что знает об опубликованных в соцсетях сообщениях о происшествии в метро. «Мы предоставим факты, когда сможем — наша информация должна быть точной», — написали в твиттере полиции.

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