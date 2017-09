В метро Лондона произошел взрыв

Состав, в котором произошел взрыв, загорелся. К месту инцидента приехали пожарные и полиция. Причины взрыва пока неясны. Женщина, которая находилась в поезде, сказала, что другие пассажиры говорили о взорвавшейся бомбе, пишет Newsru.com.

По словам корреспондента издания Metro, люди серьезно пострадали, у некоторых обожжены лица и волосы. Пассажиров с платформы эвакуировали. Несколько станций на District Line закрыли. Сообщение о пожаре в поезде метро поступило в 08:21 по местному времени (10:21 по Таллинну).

Местная полиция сообщила, что знает об опубликованных в соцсетях сообщениях о происшествии в метро. «Мы предоставим факты, когда сможем — наша информация должна быть точной», — написали в твиттере полиции.

#ParsonsGreen update: Passengers injured after 'blast' on District line Tube train https://t.co/juUcuqCn1r pic.twitter.com/UdwolzaAMh

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1