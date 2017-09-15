Эдвард Лукас: Россия использует "Запад" для игры на нервах

Начавшиеся в четверг учения «Запад-2017» (официально начались в четверг, 14 сентября – BNS) демонстрируют развитие военных возможностей России. Еще важнее психологический аспект. Пока все указывает на то, что Россия стремится принизить фактор запугивания. Радиус проведения маневров заканчивается неподалеку от границ с Латвией, Литвой и Польшей.

На первый взгляд, сценарий оборонительный: Россия и Беларусь пытаются отразить нападение трех воображаемых стран-парий — Вейшнории, Весбарии и Лубении. Основной сигнал, поступивший из Кремля, обвиняет Запад в чрезмерной реакции. Россия проводит небольшие стандартные учения. Западные сеятели страха и разжигатели войны, как обычно, продемонстрировали чрезмерную реакцию, которую один российский чиновник назвал «истеричной клоунадой».

С точки зрения России это понятно. Крупные, проходящие по агрессивному сценарию учения вроде «Запада-2009», в ходе которых отрабатывались вторжение в Балтийские страны и их изолирование и кульминацией которых стала симуляция ядерного нападения на Варшаву, контропродуктивны. Они подкрепляют решительность, позволяют обосновать увеличение расходов на оборону и выставляют Россию в плохом свете.

Тем не менее, предстоящие, кажущиеся более сдержанными учения «Запад» не дают оснований чувствовать себя спокойно. Россия уже извлекла выгоду из примененного психологического воздействия, изображая себя в сравнении с Западом стратегически равной, несправедливо пострадавшей в геополитической борьбе стороной и реальной угрозой для государств линии фронта на северо-востоке Европы.

Ничто из этого описания не является точным. Россия во всех отношениях слабее Запада и в полновесном столкновении потерпела бы поражения. В сформировавшемся на северо-востоке Европы противостоянии полностью виновна Россия. Своими действиями по запугиванию и подрыву бывших колоний после 1991 года она сама предоставила НАТО аргумент в пользу расширения. Продолжив агрессивную тактику после 2004 года, она добилась того, что НАТО против воли и с опозданием составил планы обороны, разместил в регионе немногочисленные действующие подобно спусковому механизму подразделения и стал проводить оборонительные учения.

Россия использует «Запад» для испытания твердости Запада и на других фронтах. Недавно литовским чиновникам поступило из Белоруссии (ближайшего союзника России) ходатайство о провозе предназначенных на экспорт противозенитных ракет «Бук» в Анголу. В 2014 году с помощью российского «Бука» над Украиной сбили малайзийский авиарейс MH-17. Россия имела бы право в порядке военного транзита отправить эти ракеты через Литву в Калининград. Вместо этого она беспрецедентным образом пожелала экспортировать их через литовский порт в Клайпеде. Литва по понятным причинам отказала.

«Запад» внушает тревогу и украинцам. Северная граница Украины с Беларусью во многом незащищена. Испытывающие сильную нагрузку вооруженные силы Украины должны в течение «Запада» направлять дорогостоящие разведывательные и прочие ресурсы с войны на востоке на предусмотрительную подготовку к любому связанному с размещенными в Беларуси российскими войсками сценарию. Беспокойство вызывают также российские войска в молдавском регионе Транснистрия.

Это говорит о том, что России нравится играть на нервах с помощью «Запада». Что бы Запад ни предпринял в качестве ответного шага, существует риск, что эти действия будут продиктованы самоуверенностью или будут выглядеть как чрезмерная реакция. Кремль диктует повестку дня с помощью комбинации именно такого военного блефа (или силы), кибервойны, пропаганды, экономического давления или иных средств, которые решает пустить в ход.

На самом деле все должно быть наоборот. Владимир Путин должен был бы нервно чесать в затылке из-за того, что Запад планирует с ним сделать — подорвать его автократическое правление на родине, следуя за границей по следам его грязных денег, разрушая его коррумпированную и эксплуатационную энергоэкспортирующую промышленность, ограничивая деятельность его широко действующих карательных отрядов и срывая его попытки спровоцировать конфликт с соседями.

Теоретически у Запада почти все карты против нескольких карт России. На практике все наоборот, а «Запад» это отчетливо показывает.

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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).