Канцлер юстиции: проблема с отоплением в Кохтла-Ярве постыдна

Канцлер юстиции Юлле Мадизе сообщила министру Министерства экономики и коммуникаций Урве Пало, что ситуация, когда из-за брошенных квартир домам в Кохтла-Ярве по-прежнему грозит отключение отопления, постыдна, сообщает «Северное побережье».
В начале июня 2017 года Юлле Мадизе отправила Урве Пало письмо, в котором выразила надежду, что министр в курсе того, что из-за долгов некоторых квартирособственников над целыми квартирными домами висит угроза остаться без отопления. По словам канцлера юстиции, чиновники ее ведомства в каждый отопительный период получают соответствующие жалобы от квартировладельцев, в связи с чем она хотела узнать, каким образом министерство собирается уберечь людей, платящих за отопление, от угрозы остаться без тепла в наступающем отопительном сезоне.
Известно, что Министерство экономики начало заниматься проблемой по инициативе канцлера юстиции еще полтора года назад, и для разработки решений была сформирована рабочая группа.
Пало сообщила, что под руководством министерства проблемой занимаются несколько лет, проведены различные исследования, а также разработаны меры поддержки, в том числе для строительства самоуправлениями новых съемных квартирных домов и сноса непригодных для проживания домов. Также министр упоминает программу поправки к закону, которая предусматривает возможность разделения цены продажи центрального отопления надвое: расходы на деятельность и непосредственные затраты на отопление. «Таким образом в отопительный период потребитель платил бы сумму меньше прежнего, а в период низкого энергопотребления компенсировал бы расходы, связанные с эксплуатацией системы центрального отопления», - написала Пало.
По словам министра, рабочая группа после подготовки соответствующего исследования составила пакет предложений, где предусмотрены, в числе прочего, частичный отказ от пустующих квартир, ограничение ставки пени и сокращение процессуальных расходов, внесение поправок к закону и увеличение осведомленности.
«Мы передали исследование и приведенные в нем предложения министерствам, в сферу ответственности которых входят относящиеся к делу правовые акты, и желаем получить оценку возможных изменений», - сообщила министр канцлеру юстиции.
Однако Мадизе отреагировала на письмо министра критикой. Она констатировала, что вопросом жильцов неотапливаемых домов занимаются уже не один год, но, несмотря на это, министерство по-прежнему считает необходимым проводить дополнительные исследования и анализы. «Канцлер юстиции обращает внимание на проблему жильцов неотапливаемых домов уже почти полтора года. К сожалению, с точки зрения жильцов, за это время ничего не изменилось, и в начинающемся отопительном периоде они снова столкнутся с теми же проблемами», - подытожила Мадизе.
Она упомянула обнародованную несколько недель назад новость о том, что большая часть долгов, которые прошлой зимой привели к прекращению теплоснабжения в Кохтла-Ярве, за лето были уплачены: «Однако радоваться такому положению вещей было бы цинизмом, так как известно, что эти долги уплачивают (в виде взносов в ремонтный фонд квартирного товарищества и т.п.) те жильцы дома, которые и в зимний отопительный период корректно платят за коммунальные услуги. А главная причина задолженности и прекращения теплоснабжения - хронические должники из числа собственников пустующих квартир - никуда не исчезла».
По словам Мадизе, вновь осознанная в Таллинне потребность в изменении регуляций жителям Кохтла-Ярве не поможет: «В особенности по той причине, что, например, сформулированная в заказанном год назад анализе потребность дополнить основания для принудительного отчуждения квартирной собственности до сих пор не обсуждается на уровне правительства республики».
Канцлер юстиции признала, что ответственность за проведение реорганизации в жилищном хозяйстве ложится в первую очередь на самоуправления, и некоторые из них были непозволительно пассивны. «С другой стороны, нужно учесть, что постоянно поступающий от министерства сигнал относительно заказа все новых исследований и анализов создает у чиновников местного самоуправления впечатление, что до появления заказанного министерством очередного анализа или исследования невозможно или неразумно что-то предпринимать для решения существующей проблемы. Это, в свою очередь, усугубляет проблему и приносит страдания многим жильцам, которые по-прежнему живут без отопления, хотя и платят за него», - написала Мадизе. По ее оценке, перечисленные в письме министра шаги не помогут предстоящей зимой мерзнущим жильцам неотапливаемых домов.
Канцлер юстиции констатирует, что, с учетом находящихся в распоряжении министерства информации и исследований возникает вопрос: почему эксперты жилищной сферы до сих пор не составили руководство, объединяющее лучшие практики, используемые в местных самоуправлениях для решения подобных проблем жилищного хозяйства?
«Законопослушные, корректно оплачивающие все свои коммунальные счета жильцы домов по-прежнему остаются один на один со своей проблемой. С учетом уровня развития и возможностей эстонского государства подобная ситуация постыдна, а если принять во внимание беспомощность государства и местной власти - даже конфузна», - завершила канцлер юстиции свое письмо министру Пало.
К концу прошлого отопительного периода в регионе Кохтла-Ярве и Йыхви суммарный долг потребителей тепла перед VKG Soojus составлял чуть более 109000 евро, к 6 сентября он сократился до 32000 евро. Теплопредприятие приступило к пломбированию теплоузлов квартирных домов — должников в конце августа, и на сегодня теплоузлы опломбированы в 25 жилых домах, сообщило VKG Soojus «Северному побережью».