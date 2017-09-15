Канцлер юстиции: проблема с отоплением в Кохтла-Ярве постыдна

В начале июня 2017 года Юлле Мадизе отправила Урве Пало письмо, в котором выразила надежду, что министр в курсе того, что из-за долгов некоторых квартирособственников над целыми квартирными домами висит угроза остаться без отопления. По словам канцлера юстиции, чиновники ее ведомства в каждый отопительный период получают соответствующие жалобы от квартировладельцев, в связи с чем она хотела узнать, каким образом министерство собирается уберечь людей, платящих за отопление, от угрозы остаться без тепла в наступающем отопительном сезоне.

Известно, что Министерство экономики начало заниматься проблемой по инициативе канцлера юстиции еще полтора года назад, и для разработки решений была сформирована рабочая группа.

Пало сообщила, что под руководством министерства проблемой занимаются несколько лет, проведены различные исследования, а также разработаны меры поддержки, в том числе для строительства самоуправлениями новых съемных квартирных домов и сноса непригодных для проживания домов. Также министр упоминает программу поправки к закону, которая предусматривает возможность разделения цены продажи центрального отопления надвое: расходы на деятельность и непосредственные затраты на отопление. «Таким образом в отопительный период потребитель платил бы сумму меньше прежнего, а в период низкого энергопотребления компенсировал бы расходы, связанные с эксплуатацией системы центрального отопления», - написала Пало.

По словам министра, рабочая группа после подготовки соответствующего исследования составила пакет предложений, где предусмотрены, в числе прочего, частичный отказ от пустующих квартир, ограничение ставки пени и сокращение процессуальных расходов, внесение поправок к закону и увеличение осведомленности.

«Мы передали исследование и приведенные в нем предложения министерствам, в сферу ответственности которых входят относящиеся к делу правовые акты, и желаем получить оценку возможных изменений», - сообщила министр канцлеру юстиции.

Однако Мадизе отреагировала на письмо министра критикой. Она констатировала, что вопросом жильцов неотапливаемых домов занимаются уже не один год, но, несмотря на это, министерство по-прежнему считает необходимым проводить дополнительные исследования и анализы. «Канцлер юстиции обращает внимание на проблему жильцов неотапливаемых домов уже почти полтора года. К сожалению, с точки зрения жильцов, за это время ничего не изменилось, и в начинающемся отопительном периоде они снова столкнутся с теми же проблемами», - подытожила Мадизе.

Она упомянула обнародованную несколько недель назад новость о том, что большая часть долгов, которые прошлой зимой привели к прекращению теплоснабжения в Кохтла-Ярве, за лето были уплачены: «Однако радоваться такому положению вещей было бы цинизмом, так как известно, что эти долги уплачивают (в виде взносов в ремонтный фонд квартирного товарищества и т.п.) те жильцы дома, которые и в зимний отопительный период корректно платят за коммунальные услуги. А главная причина задолженности и прекращения теплоснабжения - хронические должники из числа собственников пустующих квартир - никуда не исчезла».