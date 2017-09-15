Важное напоминание для посетителей фестиваля «Свет шагает по Кадриоргу»

В первый день фестиваля пройдут два концерта на концертной площадке, а в разных частях парка проявятся световые инсталляции. Дети смогут играть на песчаной площадке со световыми пятнами, увидеть можно будет даже распростертые крылья ангела.

Концертная программа начнется в 19 часов выступлением Яана Сёэта, в 20.30 на сцену выйдут Маарья Нуут и Хендрик Кальюярв.

21 сентября вечером зажгутся более 8 тысяч свечей и факелы. Вечерняя программа начнется в 18 часов у Лебединого пруда демонстрацией мод модельера Марилин Сиккал. В 19.30 на концертной площадке Мик Педая и Ангеэлия, обещавшие дать столь же мифический концерт, как и весь фестиваль. В 21.30 состоится завершение летнего сезона и вступление в 300-летие парка Кадриорг фейерверком на площадке Пиллапалу.

В помощь посетителям на столбах будут расклеены карты фестиваля, которые можно изучать также и в Интернете, на сайте парка, с 18 сентября.

Посетители вынуждены будут учесть, что потребление алкоголя во время фестиваля категорически запрещается, а принесенные с собой горячительные напитки будут изыматься службой охраны.

По прилегающим к парку улицам ездить будет разрешено только местным жителям, посетителей просят отдавать предпочтение общественному транспорту. Поставить автомобиль на стоянку можно будет на парковках Тийги и Мере у Певческого поля. Парковка платная.