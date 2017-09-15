Эстонцы предпочитают бутерброды, неэстонцы – едят хлеб с супом

Вообще хлеба стали покупать меньше. В Эстонии – на 1,2%, в Литве – на 2,8%. А вот в Латвии потребление хлеба, наоборот, выросло на 1,8%.

Если же сравнить отношение жителей трех стран Балтии к сниженным на хлебобулочную продукцию ценам, то в Эстонии количество покупок белого хлеба по сниженной цене в связи с проводимыми рекламными компаниями составило 25% от всего количества покупок, а черного – 30% от общего количества.

В Латвии покупают 47% уцененного белого и 40% черного хлеба. В Литве эти цифры равны соответственно – 39 и 33%.

В Эстонии наибольшей из стран Балтии популярностью пользуются полезные новинки, например, с повышенным содержанием витаминов. Такой хлеб предпочитают покупать 46% эстоноземельцев.

Практически ежедневно потребляют хлебобулочные изделия люди старше 65 лет. Хлеб с добавками в виде семечек, орехов или фруктов предпочитают женщины в возрасте от 55 до 64 лет. Среди такого вида хлеба самый любимый – с семенами подсолнечника.

Фото: Fazer.ee

Самым популярным является ржаной хлеб, который едят ежедневно 25% жителей страны. Неэстонцы едят его больше, чем эстонцы, мужчины – больше чем женщины, а семьи с детьми потребляют больше ржаного хлеба, чем бездетные семьи. С белым хлебом дело обстоит таким же образом.

Бутерброды – любимая еда тысяч людей. Не будем рассуждать, насколько полезно питаться бутербродами, лучше обратимся к данным опросов. 46% жителей Эстонии едят бутерброды на завтрак. 25% питаются бутербродами в течение всего дня. 17% едят хлеб с супом или вторым блюдом, ничем его не намазывая. 4% едят хлеб с супом или вторым блюдом, намазывая его маслом. А вот 6% - с супом или вторым блюдом едят бутерброды!

Фото: Fazer.ee

Причем выяснилось, что эстонцы предпочитают всем хлебобулочным изделиям бутерброды на завтрак, а неэстонцы (читай – мы с вами) в основном едят хлеб с супом или вторым блюдом. Эстонские дети перекусывают бутербродами в течение всего дня, а неэстонские – едят бутерброды только на завтрак.

Fazer озаботился и получением таких любопытных данных, как то, чем намазывают хлеб и что кладут на него сверху.

На первом месте – сливочное масло. Может быть, причина его исчезновения и подорожания именно в этом, а?

Далее идут: плавленый сыр, свежий сыр, маргарин типа Voimix и, наконец, майонез.

Фото: Fazer.ee

С чем предпочитают делать бутерброды жители нашей страны? Забудем про икру, кильку и лосося с форелью, про докторскую колбасу и салями! Первенство отдано… сыру! Далее идут: помидоры (!), копченая ветчина, огурцы и ветчина вареная. Вот оно как.

А на закуску – вернее на десерт, напомню о вкусном и старинном блюде из белого хлеба под названием «бедный рыцарь». Ломтики белого хлеба окунают во взбитое яйцо или в смесь яйца с молоком и обжаривают на масле. Затем посыпают сахаром. Вариантов – множество. Но если подать «рыцаря» так, как это сделал шеф-повар ресторана Kadriorg Михкель Высоцкий, со свежими сезонными ягодами и мороженым, то назвать этот роскошный десерт бедным рыцарем ни у кого язык не повернется. Потому, что язык вы просто проглотите!

Фото: Вера Копти.

Идеальный способ использовать излишки белого хлеба. Если, конечно, вы уже не насушили из него сухарей.