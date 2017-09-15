Путь беженцев: с войны - в Кунда

Семья беженцев из Сирии, приехавшая в Кунда в июле, чувствует себя в Эстонии хорошо и безопасно. Они решили больше никогда не возвращаться на родину, поскольку считают, что этой войне не будет конца. А если и поедут, то только когда-нибудь в гости.
В отличие от многих других семей беженцев, которые уже уехали в другие страны Европы, живущая в Кунда семья решила остаться в Эстонии. «Inshallah», - сказал на арабском языке глава семейства, что переводится, как «если на то будет божья воля».
Весной прошлого года семья сбежала из родного города, когда его начали бомбить с трех сторон. «В этот момент пришло решение. Мы не знали, где спрятаться, тогда и решили, что нужно уезжать из Сирии», - сказал отец семьи, которому чуть за 30.
Отец, мать и трое их сыновей жили в окрестностях границы с Иорданией, в городе Дараа. Побег оттуда обошелся им примерно в 6000 долларов США.
Первую часть пути в Сирии они преодолели пешком и на скотовозках – сопровождающие вели их в Алеппо по большому кругу, чтобы не попасть в руки вражеским войскам.
Беженцы шли ночью и спали днем. Пешком преодолевали расстояния в 20-30 километров, иногда используя машины, предназначенные для перевозки животных. Сопровождающие, которые за 20 ночей побега постоянно менялись, каждый брали плату по 75 долларов за человека.
Эти люди были нужны для того, чтобы беженцы не оказались в эпицентре военных событий. Им одновременно угрожали сразу три силы: правительственные войска, ИГИЛ и освободительная армия борцов за свободу.
Оказавшись на территории Турции, беженцы должны были быть особенно осторожными, чтобы не попасться полиции и турецкой армии. По словам отца семейства, турецкая армия ведет себя непредсказуемо: «Иногда берет деньги, иногда стреляет». Возле турецкой границы беженцам пришлось час пролежать на земле, а пули свистели у них над головами.
В марте прошлого года семья провела в Турции неделю, прежде чем отправиться на резиновой лодке на греческий остров Самос. Лодка была пять с половиной метров в длину, метра два в ширину и предназначена для 15 человек. Но на нее погрузили 60 беженцев: дети сидели по центру, вокруг них располагались женщины, а у бортов - мужчины.
Самос от материковой части Турции отделяет 1,6-метровый пролив Микали, но лодка огибала его на большом расстоянии к северу, чтобы никто не заметил беженцев.
Поездка стоила 600 евро на одного пассажира и длилась десять часов. Мать держала одного из сыновей, отец – двоих и еще одну женщину, которая была на последних месяцах беременности. Беженцы боялись, что женщина выпадет за борт.
С острова Самос в Афины плыли уже на большом судне, поездка продолжалась 22 часа и стоила 75 евро за каждого. В первые недели после приезда в Грецию семья намеревалась перебраться в Германию, поскольку там живет один из братьев отца семейства.
Потом они перебрались на границу с Македонией. «Но там было очень много других беженцев. Я не представлял себе, что их там так много. И мы повернули обратно в Салоники», - рассказал мужчина.
Проведенные в Греции год и четыре месяца были для семьи очень трудными, поскольку все время нужно было менять место в лагере. В итоге в июле они вылетели из лагеря беженцев в Салониках в Таллинн через Стамбул.
По словам главы семьи, за все время поездки они ни разу не думали о родине: «Мы забыли все. Я прекратил думать о доме и начал думать о том, как попасть с семьей в безопасное место».
Беженцы сказали, что чувствуют себя в Эстонии в безопасности. Трое их сыновей в возрасте 11, восьми и семи лет, учатся в Кундаской школе, отец и мать три раза в неделю ходят на курсы эстонского языка.
Уезжать из Эстонии семья не планирует: «В первые два дня мы думали, что поедем в Германию. Но нас приняли тут так дружелюбно, мы ни разу не сталкивались с расизмом».
Сирийские дети очень быстро нашли в Кунда друзей, тем более, что был июль и все школьники были на каникулах. «У них теперь есть друзья в Кунда, а для нас очень важно, чтобы дети чувствовали себя хорошо», - сказал мужчина.
В Греции им описывали жизнь беженцев в Эстонии иначе: «Описание было намного хуже, чем оказалось на деле».
Дескать, а Эстонии живут расисты и женщинам не разрешают носить платок и на всех пытаются нападать. Также говорили, что детей не особо ждут в школах и их пытаются притеснять: «Говорили, что в Эстонии очень трудно жить».
По словам матери, в Эстонии все по-другому: «Квартира хорошая и можно учить эстонский язык, жители Кунда очень простые, здороваются на улице и дружелюбны. Все не так, как нам говорили. И дети сразу нашли друзей». Им говорили о том, что в Эстонии нельзя встретить ни одного улыбающегося эстонца: «Мы видели очень много улыбающихся эстонцев. То, что нам говорили, далеко от правды».
В Сирии отец работал в фирме, занимавшейся экспортом и импортом, мать пыталась получить образование учителя начальных классов и в то же время работала педагогом. Из-за войны завершить обучение она не успела, но по возможности планирует продолжить учебу в Эстонии.
«Я хочу заниматься детьми, в детском саду или в школе, - говорит она. – Я думаю, что однажды это станет возможным, обучение эстонскому языку здесь основательное».
Возвращаться в Сирию семья не планирует: «Мы пережили это и больше не хотим туда. Нет надежды на то, что война закончится. Деревня находилась в центре и нас бомбили с трех сторон. То, как мы ползли в безопасное место, осталось в памяти».
По словам родителей, в Эстонии очень заботятся об образовании детей, и они хотели бы, чтобы их дети получили хорошее образование: «Я больше не хочу жить в лагере, у нас тут тихо, просто и безопасно, мы не стали бы менять это ни на что».
Со родственниками в Сирии беженцы общаются каждую неделю, но это зависит от тамошнего Интернета. По словам матери, лучше всего сеть ловится у границы с Иорданией.
С оставшимися с Сирии бабушками и дедушками говорят о здоровье и о том, как их внуки живут в Кунда: «Мы хотим быть в курсе здоровья родителей, быть уверенными, что с ними все хорошо». А те в свою очередь хотят знать, как дела у внуков: «Спрашивают, как у них с друзьями. Постоянно повторяют, чтобы были вежливыми с другими людьми и уважали пожилых, как всегда».
В Эстонии семье помогает MTÜ Johannes Mihkelson keskus, которое оказывает получившим международную защиту людям услуги опорных лиц. Опорное лицо Кристина Авдонина консультирует их и оказывает поддержку в бытовых вопросах.
По словам Авдониной, сирийцам понравилось то, что она составила им график, который помогает им распределять деньги: «Я прошлась с ними и показала, где лучшие цены. Чтобы они не шли в первый попавшийся магазин, а знали, куда идти».
Сирийцы едят здесь привычную для себя еду, поскольку все это можно купить в магазине.
Мать готовит дома булочки и йогурты, и подает их с оливками и другими добавками.
Находящуюся в Кунда четырехкомнатную квартиру, беженцы называют трехкомнатной, поскольку у них на родине считают только спальни. Они сказали, что им хватает места для жизни.
По словам беженцев, они очень благодарны центру: «Они дали нам дом, опорное лицо и переводчика». Отец говорит, что очень благодарен всем друзьям, которые появились у них в Кунда: «В Кунда у меня есть друг Янек, который больше, чем друг: он как брат».