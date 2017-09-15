Путь беженцев: с войны - в Кунда

В отличие от многих других семей беженцев, которые уже уехали в другие страны Европы, живущая в Кунда семья решила остаться в Эстонии. «Inshallah», - сказал на арабском языке глава семейства, что переводится, как «если на то будет божья воля».

Весной прошлого года семья сбежала из родного города, когда его начали бомбить с трех сторон. «В этот момент пришло решение. Мы не знали, где спрятаться, тогда и решили, что нужно уезжать из Сирии», - сказал отец семьи, которому чуть за 30.

Отец, мать и трое их сыновей жили в окрестностях границы с Иорданией, в городе Дараа. Побег оттуда обошелся им примерно в 6000 долларов США.

Первую часть пути в Сирии они преодолели пешком и на скотовозках – сопровождающие вели их в Алеппо по большому кругу, чтобы не попасть в руки вражеским войскам.

Беженцы шли ночью и спали днем. Пешком преодолевали расстояния в 20-30 километров, иногда используя машины, предназначенные для перевозки животных. Сопровождающие, которые за 20 ночей побега постоянно менялись, каждый брали плату по 75 долларов за человека.

Эти люди были нужны для того, чтобы беженцы не оказались в эпицентре военных событий. Им одновременно угрожали сразу три силы: правительственные войска, ИГИЛ и освободительная армия борцов за свободу.

Оказавшись на территории Турции, беженцы должны были быть особенно осторожными, чтобы не попасться полиции и турецкой армии. По словам отца семейства, турецкая армия ведет себя непредсказуемо: «Иногда берет деньги, иногда стреляет». Возле турецкой границы беженцам пришлось час пролежать на земле, а пули свистели у них над головами.

В марте прошлого года семья провела в Турции неделю, прежде чем отправиться на резиновой лодке на греческий остров Самос. Лодка была пять с половиной метров в длину, метра два в ширину и предназначена для 15 человек. Но на нее погрузили 60 беженцев: дети сидели по центру, вокруг них располагались женщины, а у бортов - мужчины.

Самос от материковой части Турции отделяет 1,6-метровый пролив Микали, но лодка огибала его на большом расстоянии к северу, чтобы никто не заметил беженцев.

Поездка стоила 600 евро на одного пассажира и длилась десять часов. Мать держала одного из сыновей, отец – двоих и еще одну женщину, которая была на последних месяцах беременности. Беженцы боялись, что женщина выпадет за борт.

С острова Самос в Афины плыли уже на большом судне, поездка продолжалась 22 часа и стоила 75 евро за каждого. В первые недели после приезда в Грецию семья намеревалась перебраться в Германию, поскольку там живет один из братьев отца семейства.

Потом они перебрались на границу с Македонией. «Но там было очень много других беженцев. Я не представлял себе, что их там так много. И мы повернули обратно в Салоники», - рассказал мужчина.