Смотрите в субботу с комментариями на русском: городская команда «Пайде» постарается неприятно удивить «Флору»

В субботу, 16 сентября, в рамках 30-го тура чемпионата Эстонии по футболу встречаются городская команда "Пайде" и столичная "Флора".

ПРЕДМАТЧЕВЫЕ КОММЕНТАРИИ

Тренер "Пайде" Вячеслав Заховайко: "Игры с лидерами чемпионата выявили наши слабые стороны, что одновременно сказалось и на уверенности ребят в себе. Я считаю, что лишь игры против сильных соперников способствуют развитию. В этом году мы нередко были гостеприимными. Расстелили в штрафной красный ковер, откупорили шампанское и установили табличку со словами "Добро пожаловать!". Лучше нам не брать всю эту атрибутику на предстоящие матчи. Нам надо забыть горечь поражений. Один успешный шаг позволит вернуть уверенность в свои силы. Мы должны показать характер и не давать сопернику покоя в каждом игровом эпизоде".

Тренер "Флоры" Арно Пайперс: "Мы находимся в хорошей форме и готовы продолжать в том же духе".

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