Пьяный мужчина нарушил российско-эстонскую границу

В четверг вечером пограничники задержали в деревне Улитина волости Вярска Пылваского уезда 37-летнего гражданина России, который незаконно нарушил временную контрольную линию, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Мужчину для дополнительного делопроизводства доставили на кордон Саатсе, где у него выявили алкогольное опьянение. После первичных действий его доставили протрезвляться в Выруский арестный дом.

Погранохрана проинформировала о задержании мужчины российских коллег и супругу задержанного.

Полиция возбудила в связи с инцидентом уголовное дело.