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Пьяный мужчина нарушил российско-эстонскую границу

BNS
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Граница Эстонии с Россией. | ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Погранохрана задержала мужчину, который незаконно пересек границу из России в Эстонию, на кордоне у него выявили алкогольное опьянение.

В четверг вечером пограничники задержали в деревне Улитина волости Вярска Пылваского уезда 37-летнего гражданина России, который незаконно нарушил временную контрольную линию, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Мужчину для дополнительного делопроизводства доставили на кордон Саатсе, где у него выявили алкогольное опьянение. После первичных действий его доставили протрезвляться в Выруский арестный дом.

Погранохрана проинформировала о задержании мужчины российских коллег и супругу задержанного.

Полиция возбудила в связи с инцидентом уголовное дело.

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