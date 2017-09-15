Пьяный мужчина нарушил российско-эстонскую границу
15 сентября 2017 г., 12:25
Погранохрана задержала мужчину, который незаконно пересек границу из России в Эстонию, на кордоне у него выявили алкогольное опьянение.
В четверг вечером пограничники задержали в деревне Улитина волости Вярска Пылваского уезда 37-летнего гражданина России, который незаконно нарушил временную контрольную линию, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Мужчину для дополнительного делопроизводства доставили на кордон Саатсе, где у него выявили алкогольное опьянение. После первичных действий его доставили протрезвляться в Выруский арестный дом.
Погранохрана проинформировала о задержании мужчины российских коллег и супругу задержанного.
Полиция возбудила в связи с инцидентом уголовное дело.