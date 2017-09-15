Галерея: очень симпатичная квартира с камином в Лохусалу

Эта очень славная трехкомнатная квартира площадью 66,5 м² находится на первом этаже двухэтажного каменного дома 1989 года постройки. Кроме удачной планировки и нестандартного интерьера квартира привлекает наличием очень большой лоджии и камина.

Если гостиная выдержана в скандинавском стиле, что подчеркивает солидный камин фирмы Tulikivi, то в спальне создан очень женственный и в то же время озорной интерьер. Этому впечатлению способствуют разноцветные обои, деревенский половик, плетеные корзины и водруженная на абажур торшера задорная шляпка.

Выход на большую лоджию - из просторной кухни, где установлена мебель двух цветов: нижний ярус шкафов - голубой, а верхний - светло-зеленый.

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