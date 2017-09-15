Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Галерея: очень симпатичная квартира с камином в Лохусалу

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Живописная местность, близость леса и моря, отличное сообщение с Таллинном. Да еще и камин в придачу! На эту квартиру стоит обратить внимание.

Эта очень славная трехкомнатная квартира площадью 66,5 м² находится на первом этаже двухэтажного каменного дома 1989 года постройки. Кроме удачной планировки и нестандартного интерьера квартира привлекает наличием очень большой лоджии и камина.

Если гостиная выдержана в скандинавском стиле, что подчеркивает солидный камин фирмы Tulikivi, то в спальне создан очень женственный и в то же время озорной интерьер. Этому впечатлению способствуют разноцветные обои, деревенский половик, плетеные корзины и водруженная на абажур торшера задорная шляпка.

Выход на большую лоджию - из просторной кухни, где установлена мебель двух цветов: нижний ярус шкафов - голубой, а верхний - светло-зеленый.

Другие фотографии и информация о квартире на странице KV.EE.

Наверх