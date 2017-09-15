Исследование: коррупционный риск в местных самоуправлениях Эстонии выше среднего показателя ЕС

Согласно исследованию, местными самоуправлениями Эстонии, где коррупционный риск был выше всего, оказались Таллинн и Вайвара, сообщает портал Rus.err.ee.

Наименьший риск - в волости Харку и городе Маарду, сообщило Министерство юстиции.

Пресс-секретарь министерства уточнил, что индекс коррупционного риска не указывает на реальный уровень коррупции, но показывает, насколько прозрачно и публично местные самоуправления проводят тендеры.