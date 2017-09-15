Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Исследование: коррупционный риск в местных самоуправлениях Эстонии выше среднего показателя ЕС

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Scanpix

По данным нового общеевропейского исследования, коррупционный риск в местных самоуправлениях Эстонии превышает средний европейский показатель.

Согласно исследованию, местными самоуправлениями Эстонии, где коррупционный риск был выше всего, оказались Таллинн и Вайвара, сообщает портал Rus.err.ee.

Наименьший риск - в волости Харку и городе Маарду, сообщило Министерство юстиции.

Пресс-секретарь министерства уточнил, что индекс коррупционного риска не указывает на реальный уровень коррупции, но показывает, насколько прозрачно и публично местные самоуправления проводят тендеры.

Наверх