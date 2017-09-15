Как певец Митя Фомин московскую квартиру получил

Музыкант Митя Фомин, экс-солист группы Hi-Fi и обладатель семи «Золотых граммофонов», выбрал другой путь — выменял у города муниципальную квартиру этажом ниже и добился разрешения прорубить в фасадной стене окно.

В квартире площадью 80 квадратных метров на Фрунзенской набережной Москвы музыкант Митя Фомин живет с американским бульдогом Белоснежкой и мейн-куном Бармалеем.

В «сталинке» на Фрунзенской набережной Митя Фомин поселился по случайности. Квартира с видом на Нескучный сад и Университет оказалась настолько заманчивым предложением, что музыкант согласился на небольшую площадь.

«Я родился в Новосибирске, а в Москву приехал к подружке — она снимала комнату на Тимирязевской. Через несколько лет решил купить квартиру, искал ее действительно долго: хотелось чего-то странного, необычного… Когда впервые попал в свою будущую квартиру, то обомлел: такого вида в центре просто не бывает: только небо, крыши и зелень. Той же ночью квартира мне приснилась. Наутро я позвонил агенту и сказал: покупаем». А семь лет назад пространство выросло вдвое: хозяин присоединил к основному жилью квартиру этажом ниже.

Рассказ о том, как певцу это удалось и как он работал с дизайнером над необычным интерьером, читайте ЗДЕСЬ. Там же - многочисленные фотографии.