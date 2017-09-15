Юри Ратас: бюджет равных возможностей

Весной правительство наметило четыре важнейшие и тесно взаимосвязанные цели, к достижению которых государство должно двигаться в течение ближайших лет. Это рост народонаселения и уровня благосостояния жителей нашей страны, сплочение общества, укрепление национальной безопасности и экономический рост. В четверг вечером мы достигли соглашения о том, как эти цели будут отражены в финансовых планах государства на будущий год.

Прогнозируемый показатель экономического роста в 2017 году - 4,3%, в будущем году эта цифра составит 3,3%. Это говорит о том, что наша экономика работает в нужном ритме, способствуя росту зарплат и потребления, облегчая государству заботу о пожилых и детях, но для того, чтобы экономическое развитие было долгосрочным и стабильным, нам необходимы рабочие руки.

Во втором квартале 2017 года в Эстонии было 12 000 незаполненных рабочих мест. Это самый высокий показатель за без малого десятилетие. Нехватка людей уже сейчас замедляет рост многих предприятий, поэтому специальная рабочая группа работает над тем, чтобы увеличить квоты на ввоз иностранной рабочей силы. Однако нашим приоритетом остаются наши соотечественники. В том числе, возвращение домой тех, кто сегодня нашел себя за рубежом.

Печально, когда ради того, чтобы гарантировать себе и своим близким достойный уровень жизни, люди вынуждены против воли покидать родные места. Чтобы позволить развиваться не только столице и ее окрестностям, но и другим регионам Эстонии, правительство увеличило доходную базу местных самоуправлений, запланированы инвестиции в дорожное строительство и развитие транспортной системы, в развитие культурных и спортивных сооружений.

А чтобы облегчить жизнь тем людям, доходы которых находятся на уровне ниже среднего, и не вынуждать их расставаться с семьями и уезжать за границу в поисках лучшей доли, мы проводим реформу подоходного налога. В будущем году не облагаемый подоходным налогом минимум для большинства работающих людей составит 500 евро: это означает, что получающие небольшую и среднюю зарплату выиграют от реформы до 64 евро в месяц. Не секрет, что средний уровень благосостояния русскоязычных жителей Эстонии, к сожалению, по-прежнему несколько ниже, поэтому в этой группе населения очень многие почувствуют положительное влияние реформы подоходного налога. Так мы станем еще на шаг ближе к обществу равных возможностей.

Нас порой упрекают в том, что, одной рукой понижая подоходный налог, государство другой рукой отбирает у населения освободившиеся средства при помощи косвенного налогообложения. При этом наши оппоненты часто забывают о том, что целью нашей акцизной политики или так называемого «сахарного налога», который было решено не вводить с 1 января следующего года, но который остается на повестке дня коалиции, является не только экономическая выгода. В ситуации дефицита рабочих рук мы не можем позволить себе рисковать здоровьем наших соотечественников, потакая их вредным привычкам.

И тут я хотел бы перейти к одной из самых важных для рядового гражданина тем из бюджета 2018 года – теме дополнительного финансирования системы здравоохранения. Я очень хорошо понимаю, насколько благополучие каждого из нас зависит от здоровья наших близких, не говоря уже о нашем собственном здоровье. Ситуация, когда людям месяцами приходится дожидаться приема врача, ненормальна.

Еще весной правительство договорилось за четыре года направить в сферу здравоохранения 215 миллионов дополнительных средств и начать платить социальный налог за работающих пенсионеров. В бюджете 2018 года деньги на это есть.

Здоровый, трудоспособный, заинтересованный в том, чтобы работать на благо своей семьи и своей страны человек – это ресурс, инвестиции в который приносят государству дивиденды как в хорошие, так и в тяжелые времена. И этот резерв для нашей коалиции важен не менее резервов финансовых.