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Что это? Защитников животных вызвали спасать ящерицу, но это оказалась не ящерица (фото)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SWNS.com/Scanix

Английская семья вызвала к себе домой защитников животных, после того, как они обнаружили дома ящерицу. Выяснилось, что ящерица – это вовсе не ящерица, а что-то другое.

Защитники животных прибыли в один из домов в Ковентри, где перепуганная семья утверждала, что под кроватью сидит ящерица, сообщает портал Lemmik со ссылкой на BBC.

При ближайшем осмотре выяснилось, что это никакая не ящерица, а просто старый носок.

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