Что это? Защитников животных вызвали спасать ящерицу, но это оказалась не ящерица (фото)

Защитники животных прибыли в один из домов в Ковентри, где перепуганная семья утверждала, что под кроватью сидит ящерица, сообщает портал Lemmik со ссылкой на BBC.

При ближайшем осмотре выяснилось, что это никакая не ящерица, а просто старый носок.