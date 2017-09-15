Что это? Защитников животных вызвали спасать ящерицу, но это оказалась не ящерица (фото)
15 сентября 2017 г., 13:02
Английская семья вызвала к себе домой защитников животных, после того, как они обнаружили дома ящерицу. Выяснилось, что ящерица – это вовсе не ящерица, а что-то другое.
Защитники животных прибыли в один из домов в Ковентри, где перепуганная семья утверждала, что под кроватью сидит ящерица, сообщает портал Lemmik со ссылкой на BBC.
При ближайшем осмотре выяснилось, что это никакая не ящерица, а просто старый носок.