Семьи отказываются ехать в Эстонию: в августе не было принято ни одного беженца

Последняя принятая в рамках миграционной программы ЕС семья беженцев прибыла в Эстонию в первой половине июля. Сирийскую семью из двух взрослых и трех детей поселили в Кунда.

В июне в Эстонию также прибыла одна принятая по квоте семья беженцев. Иракскую семью из двух взрослых и четырех детей поселили в Тарту.

В августе в Эстонию не прибыло ни одного беженца. Таким образом, последние принятые по квоте беженцы прибыли в Эстонию два месяца назад, за два предшествующих месяца в Эстонию прибыли две семьи, в общей сложности 11 человек.

«В ходе последних проводившихся действий в Греции и Турции не принималось решений о размещении ни одного человека, некоторые семьи отказались от размещения в Эстонии, - сообщил BNS пресс-секретарь МВД. - Мы рассчитываем провести следующую миссию в рамках размещения беженцев из Турции поздней осенью, а в ближайшие недели приступить к работе на месте в Италии».

На данный момент в рамках миграционной программы ЕС Эстония приняла 161 человека.

Из этих людей по состоянию на начало сентября срок пребывания вне Эстонии превысили 15 семей, то есть в общей сложности 71 человек. Кроме того, за пределами Эстонии находятся две принятые по квоте семьи беженцев, в общей сложности восемь человек. Эти семьи не превысили срок в 90 дней. Эстонию также официально покинула одна иракская семья, которая добровольно вернулась домой. По прибытии в семье было пять человек — двое родителей и трое детей. В Эстонии в семье родился еще один ребенок.

Таким образом, не находятся в Эстонии или покинули ее 84 размещенных по квоте беженцев, в Эстонии находится 77 принятых по квоте беженцев.

Эстония в рамках миграционной программы ЕС обязалась принять у Греции, Италии и Турции 550 беженцев.