Деревья угрожают домам, но жители против сплошной вырубки

Насчитывающее 59 домохозяйств садоводческое товарищество на краю деревни Котинука Йыхвиской волости разбито в живописном месте. С севера и запада его окружает высокий лес, защищающий от ветров, создающий поселению прекрасный фон и радующий глаз. К сожалению, этот лес очень старый: по данным управляющего гослесом, соснам исполнилось 152 года, елям — 132 года и березам — 112 лет.

От леса до крайних зданий садоводческого товарищества не очень большое расстояние. Наверняка намного меньшее, чем высота деревьев, - 24-26 метров. Старые деревья, и особенно нестойкие к штормам ели склонны на ветру валиться. Не выбирая направления.

«В конце мая один из жителей товарищества прислал в RMK (Центр хозяйствования гослесами - прим. ред.) письмо о том, что одно опасное дерево следовало бы срубить, поскольку оно может упасть на дом. Такая проблема возникает там у кого-нибудь ежегодно, - сказал ида-вирумааский лесничий Алар Сюда. - С учетом возраста леса, всем жильцам на этом краю грозит падение деревьев на здания».

Хотя этот лес в смысле вырубки необычно старый, RMK, по словам Сюда, не планировал в ближайшее время приступать к его вырубке.

«Речь идет, правда, о коммерческом лесе, где разрешена сплошная вырубка, но мы по возможности избегаем вырубок в районах жилых домов, - объяснил он. - Если мы все же планируем там вырубку, то обязательно предварительно разговариваем с жителями».

5 июля Алар Сюда пригласил людей из садоводческого товарищества обсудить проблему. Там же на месте, чтобы поучаствовать могли все. В протоколе записали, что поскольку опасные деревья растут в зрелом лесу, то лесничий предложил убрать опасные деревья на северном и западном краю деревни Котинука в ходе сплошной вырубки будущей зимой. Некоторые жители выразили мнение, что вместо сплошной вырубки можно бы провести выборочную.

Люди опасаются также, что после вырубки садовым участкам могут угрожать паводки. Последнюю проблему должна решить осушительная канава, проложенная в пятидесяти метрах к северу от товарищества.

На собрании решили, что RMK выполнит сплошную вырубку на граничащей с товариществом территории площадью 4,3 гектара.

28 августа в Йыхвиское волостное управление пришло письмо с подписями 32 жителей садоводческого товарищества Котинука, в котором люди выражают категорическое несогласие со сплошной вырубкой и отмечают, что сначала нужно отметить в лесу опасные деревья и после согласования с жителями аккуратно их вырубить.

Ровно через два месяца после первого собрания Алар Сюда снова встретился с местными жителями, на месте присутствовал также волостной старейшина Алексей Наумкин. «Постараемся еще раз объяснить, почему нужна сплошная вырубка, и найти устраивающий большинство людей вариант», - сказал Сюда.

«Обычно сплошную вырубку проводят в 40-летнем лесу. В таком лесу старше ста лет, как тут, при сильном ветре падают не только ели, но уже и березы. Откладывать вырубку этого леса больше нельзя - угроза повреждения имущества очень велика», - объяснил Сюда людям.