Небывалый страховой случай: молния повредила электромобиль

Удар молнии привел к скачку напряжения в электросети из-за чего пострадало зарядное устройство автомобиля. Сумма ремонт составит около 4000 евро.

Сообщение об ущербе поступило 17 августа. Во время грозы удар молнии привел к скачку напряжения в электросети жилого дома, что привело к перегоранию электропроводки. В то же самое время к электросети был подключен поставленный на зарядку электромобиль. К счастью, у владельцев Nissan Leaf была страховка КАСКО, по которой им и отремонтирую машину.

«В основном пострадал зарядный модуль, стоимость замены которого составляет до 90% от общей суммы ущерба», - сообщил руководитель отдела по рассмотрению страхового ущерба PZU Яанус Танне.

Он отметил, что в случае грозы скачки напряжения влияют на электромобили точно так же, как и на любой другой подключенный к электросети бытовой прибор.

«В зависимости от того, куда именно попадет молния, напряжение в сети может как вырасти, так и снизиться. И то, и другое несет опасность для электроприборов. Если у дома хорошая и современная электросистема, то снизить возможный вред от удара молнии можно с помощью установки защиты от скачков напряжения», - сказал Танне.

По словам представителя дилера марки Nissan в Эстонии Хенри Даума, это первый подобный страховой случай с электромобилем Leaf. В то же время у клиентов и раньше бывали проблемы при зарядке автомобиля. Например, плавились контакты зарядных устройств.

Перед зарядкой электромобиля от бытовой сети стоит убедиться, что розетка выдержит напряжение. Если розетка старая и не имеет заземления, то лучше поискать другой вариант. Также не стоит использовать при зарядке электромобиля удлинитель.

В случае плохого заземления или при перепадах напряжения в сети электромобиль может и вовсе не зарядиться. Если электроустановка отвечает установленным нормам, то при зарядке электромобиля не должно возникнуть проблем.