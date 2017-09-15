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Настоящая избушка на курьих ножках в Суурупи! Смотрим фото

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

Заколдованный домик: по проекту его площадь 32,8 м2, а реально - сто! Как так получилось, смотрим на странице KV.EE.

Двухэтажная дача под тростниковой крышей построена в 1975 году. В Харкуской волостной управе хранится проект 1973 года, согласно которому площадь основания дома - 2,8 м2, закрытая нетто-площадь - уже 49,8 м2, а отапливаемая - 39,9 м2.

Фото: KV.EE

Реальную площадь получили путем сложения нетто-площади дома и площади балкона - которая тоже около 50 м2.

Фото: KV.EE

Первый этаж сложен из силикатного кирпича и оштукатурен. Второй этаж - деревянный. На первом этаже, куда ведет отдельный вход - гостиная с камином, сухой туалет, душевая и баня.

Фото: KV.EE

На верхнем этаже - гостиная с открытой кухней и столовая с выходом на огромный балкон, который находится под крышей. Здесь же - две маленькие спальни и лестница на верхний, мансардный этаж, где расположена еще одна большая спальня.

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