Настоящая избушка на курьих ножках в Суурупи! Смотрим фото

Двухэтажная дача под тростниковой крышей построена в 1975 году. В Харкуской волостной управе хранится проект 1973 года, согласно которому площадь основания дома - 2,8 м2, закрытая нетто-площадь - уже 49,8 м2, а отапливаемая - 39,9 м2.

Фото: KV.EE

Реальную площадь получили путем сложения нетто-площади дома и площади балкона - которая тоже около 50 м2.

Фото: KV.EE

Первый этаж сложен из силикатного кирпича и оштукатурен. Второй этаж - деревянный. На первом этаже, куда ведет отдельный вход - гостиная с камином, сухой туалет, душевая и баня.

Фото: KV.EE

На верхнем этаже - гостиная с открытой кухней и столовая с выходом на огромный балкон, который находится под крышей. Здесь же - две маленькие спальни и лестница на верхний, мансардный этаж, где расположена еще одна большая спальня.