СМИ: Москва может сократить финансовую помощь Донбассу из-за Крыма

Правительство России поручило министерству финансов РФ исключить расходы на оказание "гуманитарной поддержки отдельным территориям" из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Под этими территориями, по всей вероятности, подразумеваются самопровозглашенные Луганская и Донецкая "народные республики" ("ЛНР", "ДНР"), сообщило в пятницу, 15 сентября, агентство РБК со ссылкой на два источника.

Как следует из протокола совещания у заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, на три предстоящих года властям России нужно изыскать дополнительное финансирование в размере 165 млрд рублей (около 2,4 млрд евро). Средства, в частности, пойдут на строительство ряда объектов в аннексированных Крыму и Севастополе, а также на прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Балтийского моря - до Калининградской области.

Привлекать дополнительные средства планируется не только путем урезания трат на "гуманитарную поддержку", но также повышением акцизов на бензин и сокращением субсидий компании РЖД. В этой связи оценить, сколько из бюджета тратится на "ЛНР" и "ДНР", не представляется возможным, отмечает РБК. Ряд связанных с этим статей расхода в бюджете полностью засекречен, уточнил один из собеседников агентства.

Пресс-секретарь Путина опроверг информацию РБК

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию РБК.

"Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может... Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной", - заявил Песков.

В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к правительству РФ, сообщило, что Кремль планирует отторгнуть территории Донбасса от Украины и встроить их в российскую инфраструктуру путем поэтапной экономической интеграции региона с Россией.