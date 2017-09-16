Печальная судьба рохинджа: кто виноват? Что делать?

Международная общественность в этом вопросе согласна с рохинджа. Верховный комиссар по правам человека ООН Зейд Раад аль-Хусейн назвал происходящее так: этническая чистка как пример для учебников. По оценке оказывающих помощь организаций, по крайней мере в данный момент речь идет о самой горячей и требующей быстрого реагирования гуманитарной катастрофе в мире.

В ситуацию особого напряжения попала председатель правительства Мьнямы (государственный советник), лауреат Нобелевской премии мира 1991 года Аун Сан Су Чжи, которая до последнего времени была одним из самых известных идолов борьбы за демократию и права человека в мире. Очень остро ее критиковал епископ Десмонт Туту (лауреат Нобелевской премии мира 1984 года) и многие другие известные борцы за права человека. Количество подписей с призывом лишить Аун Сан Су Чжи премии растет с каждым днем. Особенно остро действия властей Мьянмы осуждают исламские страны и организации.

В среду Аун Сан Су Чжи отказалась от прежнего плана принять на предстоящей неделе участие в серии заседаний ежеосенней сессии Главной ассамблеи ООН. Официально - для того, чтобы заниматься решением кризиса на родине, но, скорее всего, она опасается такого же недружелюбного приема, как в Нью-Йорке. И не без оснований, поскольку в тот же день Совет безопасности ООН призвал власти Мьянмы предпринять скорейшие шаги для прекращения насилия. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш в свою очередь добавил, что правительство должно «прекратить насилие, обеспечить законность и признать право всех уехавших из страны суннитов на возвращение».

Красивые слова, но их претворение в жизнь по многим причинам окажется крайне сложным. Даже в том случае, если Нобелевский лауреат этого очень захотела бы и сделала бы для этого все от нее зависящее.

Подоплека кризиса и ситуация в Мьянме

Позиция Аун Сан Су Чжи в качестве председателя правительства Мьянмы и положение гражданского правительства весьма нестабильны. Захватившая власть в результате вооруженного переворота в 1962 году военная хунта в течение последних десяти лет постепенно отказалась от власти, и после прошедших в позапрошлом году свободных выборов к власти пришло гражданское правительство под руководством Аун Сан Су Чжи.

То есть Мьянма квалифицируется как демократическая страна, но страна «с дисциплинированной демократией». В широком смысле долгое время в стране царил тот же порядок, что и в Турции – государство, конечно, демократическое, но установление точных дефиниций и границ демократии находится в компетенции армии. Об отношениях между военными и гражданскими властями можно только догадываться. Ясно, что руки гражданской власти несвободы, а операцию против рохинджа так и так проводят военные структуры.

Еще более сложной ситуацию делает то обстоятельство, что большая часть населения Мьянмы поддерживает акции, направленные против рохинджа. Среди официально признанных в стране 135 этнических групп рохинджа нет, поскольку, по оценке как большей части населения, так и властей речь идет «незаконных бенгальских мигрантах», которые приехали жить в расположенную на западе страны провинцию Ракхайн (Аракан) в период британской колониальной власти (1824-1948).