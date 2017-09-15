Картина дня: взрыв в лондонском метро, насилие в спецшколе и история семьи беженцев

В метро Лондона произошел взрыв

В лондонском метро на станции "Парсонс-грин" в пятницу, 15 сентября, произошел взрыв. По данным газеты Metro, в последнем вагоне поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке. Британские СМИ сообщают, что несколько пассажиров получили ожоги лица. Читайте далее...

Северная Корея запустила очередную ракету: японцев пригласили в укрытия

Северная Корея в пятницу, 15 сентября, провела очередной пуск баллистической ракеты. Запуск был осуществлен из района Пхеньяна, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Читайте далее...

Яна Тоом и Урмас Сыырумаа в студии Postimees: кто прав, кто виноват?

Раскол между центристами и командой Сависаара-Сыырумаа усугубляется. Как бывшие союзники оказались по разные стороны баррикад? Смотрите видео!

Неприятный сюрприз: полиция запретила Евроакадемии принимать зарубежных студентов

Департамент полиции и погранохраны решил запретить известному частному вузу - Евроакадемии - прием студентов из третьих стран. Причина заключается в том, что существующий в Эстонии на протяжении 20 лет вуз утратил доверие стражей порядка. Читайте далее...

На территории спецшколы жестоко надругались над несовершеннолетней: полиция подозревает двух девочек

Несколько недель назад на территории спецшколы в Каагвере, которая носит название «Образовательная коллегия Маарьямаа», жестоко надругались над несовершеннолетней. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Полиция подозревает в совершении насильственных действий сексуального характера двух девочек, которые учатся в той же школе. Читайте далее...

Фото читателя: только взгляните на цены на пиво в Польше, а потом сравните их с нашими!

Читатель Postimees прислал в редакцию фотографию, на которой видно, что в Польше светлое пиво Budweiser (0,5 л) стоит 2,48 злотых, то есть около 0,58 евро. В Эстонии же оно стоит в несколько раз дороже. Читайте далее...

Путь беженцев: с войны - в Кунда

Семья беженцев из Сирии, приехавшая в Кунда в июле, чувствует себя в Эстонии хорошо и безопасно. Они решили больше никогда не возвращаться на родину, поскольку считают, что этой войне не будет конца. А если и поедут, то только когда-нибудь в гости. Читайте далее...

Вирусы безжалостны: дети слегли с вирусом уже на второй неделе школы

Несмотря на то, что осень только началась, различные вирусы уже постепенно атакуют. Статистика пока не показывает резкого роста числа вирусных заболеваний, но насморк, кашель и боли в животе уже вынудили некоторых детей остаться дома всего на второй неделе школы. Читайте далее...

Исследование: коррупционный риск в местных самоуправлениях Эстонии выше среднего показателя ЕС

По данным нового общеевропейского исследования, коррупционный риск в местных самоуправлениях Эстонии превышает средний европейский показатель. Читайте далее...

Фото: в Виймси восьмилетний мальчик попал под машину

Сегодня днем в Виймси произошло ДТП, в котором пострадал мальчик, выбежавший на пешеходный переход. Читайте далее...

Семьи отказываются ехать в Эстонию: в августе не было принято ни одного беженца

За последние четыре месяца в Эстонию прибыли всего две принятые по квоте семьи беженцев, последняя прибыла в начале июля. Читайте далее...

СМИ: Москва может сократить финансовую помощь Донбассу из-за Крыма

Властям РФ в ближайшие три года надо изыскать дополнительное финансирование в размере 165 млрд рублей на проекты в аннексированном Крыму и Калининграде. Читайте далее...

В Пярну из-за поднявшегося уровня воды в море опасности подверглись шотландские высокогорные коровы

В четверг, 14 сентября, в Пярну из-за поднявшегося уровня воды в море оказались в опасности пасущиеся на береговых лугах шотландские высокогорные коровы, которых спасатели отогнали на более возвышенную местность. Читайте далее...