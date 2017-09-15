Еврокомиссия одобрила слияние Nordea и DNB в странах Балтии

Еврокомиссия оценила все потенциальные воздействия на условия конкуренции розничного банковского обслуживания и банковского обслуживания предприятий во всех трех странах Балтии и заключила, что слияние банков не окажет негативное влияние на конкуренцию, сообщается в пресс-релизе.

Слияние банков планируется завершить в четвертом квартале 2017 года. До завершения сделки оба банка продолжат работу по отдельности под началом текущих руководителей и в качестве конкурентов.

Nordea и DNB сообщили в августе прошлого года о плане объединить деятельность в Балтийских странах. В ноябре исполнительным директором нового банка назначили Эркки Раазуке, а председателем совета Нилса Мелнгайлиса. Новый банк будет вторым по величине в Балтийских странах. Прогнозируемая рыночная доля нового банка составит 20 процентов, он сфокусируется на местных предприятиях.