Илья Смирнов: Торжество бюрократии. Или Филипок не пройдет

У Льва Толстого в детском хрестоматийном «Филипке» история заканчивается торжеством гуманизма: самовольно заявившийся в класс мальчонка заплакал от страха перед неизвестностью, учителю стало его жалко, он погладил бедового ученика по голове и пригласил занять место: «Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу». По-человечески повел себя тот учитель.

В Нарве сегодня дело происходит совсем через другое место! Не Филипка, но Эльдара выставили за школьные двери, чтобы сперва испросить разрешения от его неизвестно где находящейся матери, а потом, заручившись бумагами с подписями, приступить к обучению - и то, надо полагать, если мама соизволит разрешить.

Где и чем занят этот восьмилетний ребенок в суровом мире вне школы - этот вопрос задал себе кто-то из выставивших его прочь? Неужели за школьной дверью ребенку без законного опекуна находиться безопаснее, чем в классе?

Бумаги и документы по-своему важны, но неужели человеки-бюрократы настолько деградировали, что способны вот так поступить с живым мальчишкой на школьном пороге? Неужели один только Лев Николаевич был наивным мечтателем о гуманности человеческой натуры?

И ведь не чернокожий беженец, по поводу которого в нашем обществе - и в школьном классе как отражении этого общества - наверняка возникли бы неудобные кривотолки, а русскоязычный гражданин Эстонской Республики этот Эльдар. Он просто оказался не по своей вине меж двух европейских городов без должной материнской заботы - на птичьих правах в нашем суровом мире.

С августа якобы занимающиеся судьбой Эльдара соцчиновники говорят, что теперь именно Нарва несет ответственность за этого мальчика в плане принятия решений. В то же время «отдел культуры и школа ожидают письменного ответа от социального департамента о том, как решился вопрос с законным представителем ребенка» - это из еще одного чиновничьего ответа. Вот они все и «несут ответственность», и «ожидают», и обязательно «письменного ответа», но при этом, кажется, просто трусят принять простейшее решение - усадить Эльдара за школьную парту, чтобы научить читать-писать и при случае похвалить мальчишку. И будь что будет!

Ведь что бы потом ни произошло в плане бюрократии и важных бумаг, но в жизненной реальности ничего страшного с Эльдаром в классе не случится, если он окажется там как можно скорее. Равно как и никогда не отсохнет рука учителя, погладившего мальчика по голове, и с его начальником ничего ужасающего не приключится, и с начальником начальника тоже.

Надевай шапку, Эльдар, сторонись городских собак, беги в школу и скорее найди там своего Учителя. Все хорошее впереди, не унывай!