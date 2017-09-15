Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Эксклюзивные фото: скандальные вагоны из России прибыли в Эстонию

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Вагоны-платформы, купленные предприятием EVR Cargo в России и вызвавшие острую полемику, были доставлены в Эстонию на железнодорожные вокзалы в Койдула и Валга.

Вагоны необходимо было доставить в Эстонию, чтобы внести их регистр. Однако, это первый, и, возможно, последний раз, когда вагоны будут находиться в Эстонии, так как  дальнейшем планируется их отдать в аренду России, сообщает портал Majandus24.

Всего эстонская фирма заказала 278 вагонов. Из них 205 были доставлены в Эстонию, а 85 уже были внесены в регистр.

Напомним, что EVR Cargo купит на двух заводах в Западной России 600 контейнерных платформ и 400 полувагонов. Чтобы уменьшить риск, в России собирались учредить дочернюю фирму EVR Cargo, которая стала бы сдавать вагоны в аренду.

Наверх