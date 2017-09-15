Учителя хотят получать не менее 1280 евро в месяц

"Мы предлагаем повысить уровень заработной платы учителей в 2018 году до уровня средней заработной платы в Эстонской Республике - то есть не менее 1280 евро в месяц", - отметил председатель Союза работников образования Ремо Вольтри.

В конце прошлого года средняя зарплата учителей общеобразовательных школ Эстонии впервые превысила отметку в 1200 евро и составила 1208 евро.