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Учителя хотят получать не менее 1280 евро в месяц

Rus.Postimees.ee
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Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Союз работников образования Эстонии обратился к своим социальным партнерам - правительству, Министерству образованию, Союзу местных самоуправлений и Союзу городов - с предложением продолжить переговоры о повышении минимальной ставки оклада учителей, сообщает портал Rus.err.ee.

"Мы предлагаем повысить уровень заработной платы учителей в 2018 году до уровня средней заработной платы в Эстонской Республике - то есть не менее 1280 евро в месяц", - отметил председатель Союза работников образования Ремо Вольтри.

В конце прошлого года средняя зарплата учителей общеобразовательных школ Эстонии впервые превысила отметку в 1200 евро и составила 1208 евро.

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