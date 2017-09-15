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Криштиану Роналду: я многого не понимаю, потому что закончил шесть классов школы

Sports.ee
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ФОТО: LASZLO BALOGH/REUTERS

В сети появилось видео выступления в суде лучшего футболиста мира последних лет португальца Криштиану Роналду, сообщает NEWSru со ссылкой на телеканал Eurosport.

На нем нападающий мадридского «Реала» заверил служителей Фемиды, что не скрывал свои доходы от налоговиков. И если не доплатил испанской казне, то готов это сделать.

«Я многого в этом не понимаю, потому что закончил шесть классов школы, - заявил Роналду. - Единственное, что я хорошо умею делать, это играть футбол. Если возникли какие-то вопросы, я доплачу Испании. Давайте мы избавимся от этой проблемы, и вы оставите меня в покое. Позвольте мне сфокусироваться на футболе».

По ходу заседания Криштиану также предложил судьям заглянуть в его честные глаза и убедиться, что он никогда ничего не скрывал от правосудия.

Напомним, что Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов Испании 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы. В начале июня появилась информация о том, что эти обвинения могут вынудить Криштиану покинуть страну.

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