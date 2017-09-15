Криштиану Роналду: я многого не понимаю, потому что закончил шесть классов школы

На нем нападающий мадридского «Реала» заверил служителей Фемиды, что не скрывал свои доходы от налоговиков. И если не доплатил испанской казне, то готов это сделать.

«Я многого в этом не понимаю, потому что закончил шесть классов школы, - заявил Роналду. - Единственное, что я хорошо умею делать, это играть футбол. Если возникли какие-то вопросы, я доплачу Испании. Давайте мы избавимся от этой проблемы, и вы оставите меня в покое. Позвольте мне сфокусироваться на футболе».

По ходу заседания Криштиану также предложил судьям заглянуть в его честные глаза и убедиться, что он никогда ничего не скрывал от правосудия.

Напомним, что Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов Испании 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы. В начале июня появилась информация о том, что эти обвинения могут вынудить Криштиану покинуть страну.