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Видео: запомнившийся плохим английским Тынисте махнул рукой

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: FRANCOIS LENOIR/REUTERS/Scanpix

Министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте, которого раскритиковали в СМИ за плохой английский, отказался от заявлений и интервью на неродном для себя языке и нанял переводчика.

Неформальная встреча министров стран ЕС началась сегодня с заявления Тынисте и небольшого интервью международным СМИ, сообщает портал Postimees.ee.

Министр воспользовался помощью переводчика и для того, чтобы донести свое заявление и во время ответов на вопросы журналистов.

Напомним, что Тынисте ранее в интервью Postimees заявлял, что знает английский язык, но ему нужно его еще подучить.

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