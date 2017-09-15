Видео: запомнившийся плохим английским Тынисте махнул рукой

Неформальная встреча министров стран ЕС началась сегодня с заявления Тынисте и небольшого интервью международным СМИ, сообщает портал Postimees.ee.

Министр воспользовался помощью переводчика и для того, чтобы донести свое заявление и во время ответов на вопросы журналистов.

Напомним, что Тынисте ранее в интервью Postimees заявлял, что знает английский язык, но ему нужно его еще подучить.