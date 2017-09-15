Видео: запомнившийся плохим английским Тынисте махнул рукой
15 сентября 2017 г., 16:04
Министр финансов Эстонии Тоомас Тынисте, которого раскритиковали в СМИ за плохой английский, отказался от заявлений и интервью на неродном для себя языке и нанял переводчика.
Неформальная встреча министров стран ЕС началась сегодня с заявления Тынисте и небольшого интервью международным СМИ, сообщает портал Postimees.ee.
Министр воспользовался помощью переводчика и для того, чтобы донести свое заявление и во время ответов на вопросы журналистов.
Напомним, что Тынисте ранее в интервью Postimees заявлял, что знает английский язык, но ему нужно его еще подучить.