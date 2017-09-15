Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Уехал в Швецию и пропал: эстонская полиция просит помощи в поиске 26-летнего Александра

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
26-летний Александр. | ФОТО: Politsei

Полиция просит помощи в поиске 26-летнего Александра. По имеющейся информации, в конце августа проживающий в Таллинне мужчина уехал на работу в Швецию. С этого времени близким не удается с ним связаться, мобильный телефон Александра выключен.

Полицейские и близкие общались со знакомыми Александра, а также проверили места, где он мог бы находиться, в том числе больницы, но поиски пока не дали результатов.

Рост Александра – 186 см, он спортивного телосложения, у него темно-русые волосы и голубые глаза.

Всех, у кого есть информация о возможном месторасположении Александра, или видел его в последнее время, просим связаться с Кесклиннаским отделением полиции по номеру 612 4284 или э-почте olga.atspol@politsei.ee, либо позвонить по инфотелефону Департамент полиции и погранохраны 612 3000.

Наверх